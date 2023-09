Bürger waren von Infoveranstaltung enttäuscht

Es waren etwa 120 Personen, die sich im Südfoyer des Stadtsaals versammelt hatten, damit die „einen oder anderen Bedenken“ zum Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) 2040 aufgeklärt werden können. So hieß es jedenfalls in der Einladung.

Bauamtsdirektor Stephan Smutny-Katschnig, ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger und Raumplanerin Julia Pechhacker sollten dies übernehmen. Eine gute Nachricht verkündete Smutny-Katschnig gleich zu Beginn: Die Frist, um Stellungnahmen bei der Gemeinde abzugeben, wurde bis 25. September verlängert. Der Bauamtsdirektor versicherte, dass alle Bedenken in die Entscheidungsfindung der Gemeinde einfließen werden.

Dass es bisher sehr viele Stellungnahmen gegeben hat, sei erfreulich; es zeige, dass die Bürger interessiert an der Entwicklung der Stadt sind. Man könne die Themen der Eingaben grob in zwei Bereiche einteilen, sagte er: die Siedlungsentwicklung und die geplanten Photovoltaik-Freiflächen.

Das GEK ist „ein übergeordneter, aber verbindlicher Rahmen“

Da die Frist verlängert wurde, werde das GEK in der September-Sitzung des Gemeinderats nicht beschlossen. „Wir gehen davon aus, dass es in der Dezember-Sitzung so weit sein wird“, erklärte Stadtrat Schnötzinger, bevor die Raumplanerin für über eine Stunde das Wort übernahm.

Sie erklärte, was ein Gemeindeentwicklungskonzept überhaupt ist. „Es wird noch kein Bauland gewidmet“, betonte sie den Unterschied zu einem Flächenwidmungsplan. Es handle sich um ein reines Planungsinstrument für die Gemeinde, in dem Prioritäten und Schwerpunkte festgelegt werden. Das Konzept befinde sich auf einer hohen strategischen Ebene, darum seien noch keine Details und konkreten Pläne darin zu finden. Auch seien die Potenzialflächen noch nicht „parzellenscharf“ eingezeichnet. „Es ist ein übergeordneter, aber verbindlicher Rahmen“, so Pechhacker.

Großzügig eingezeichnete Potenzialflächen sollen Spekulation vermeiden

Die Stadtgemeinde forciere jedenfalls eine geordnete Entwicklung. Zunächst sollen Bauland-Reserven verwertet und Lücken geschlossen werden. Das habe zwar oberste Priorität, sei aber nicht so einfach, da viel Bauland in privater Hand liege. Pechhacker sprach hier von 99 Prozent, an die die Gemeinde nur schwer herankomme.

Warum so viele Flächen als Potenzialflächen gekennzeichnet wurden, erklärte die Raumplanerin ebenfalls: So werde Spekulation vermieden und der Gemeinde mehr Spielraum gegeben. Wenn neues Bauland erschlossen werde, dann „wird die Bevölkerung mitgenommen“, versicherte Schnötzinger. Eine Erschließung könne überhaupt erst passieren, wenn die Gemeinde Zugriff auf den Grund und Boden habe.

GEK ist nur sehr schwer auf Gemeindehomepage zu finden

Als es um die Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen ging, zeigte Pechhacker Bilder, damit sich das Publikum etwas vorstellen konnte. „Schlimmer geht’s ja nimmer“, so der erste Kommentar aus den Zuhörerreihen. Aktuell sind sechs Flächen für PV-Freiflächenanlagen vorgesehen. Nur zwei davon liegen in den vier Zonen, die vom Land NÖ dafür vorgesehen sind – zwei südlich von Hollabrunn und zwei östlich von Dietersdorf. Da die vier weiteren Flächen kleiner als zwei Hektar sein sollen, dürfen sie außerhalb der festgelegten Zonen errichtet werden, erklärte die Raumplanerin.

Nach mehr als einer Stunde Vortrag durften endlich Fragen gestellt werden. Geplant hatte das Trio, dies in kleineren Gruppen zu tun, doch die Zuhörer weigerten sich, sie wollten im großen Plenum diskutieren. Eine Landschaftsplanerin meldete sich als Erste zu Wort: „Sie haben etwa 30 Mal sinngemäß gesagt, dass nichts fix ist und nur einmal, dass das Entwicklungskonzept verbindlich ist“, das sei aber eine wesentliche Tatsache.

Außerdem kritisierte sie, dass das GEK auf der Homepage der Gemeinde nur sehr schwierig zu finden war. „In anderen Gemeinden sieht man sofort auf der Homepage, wenn es neue Pläne gibt.“

„Es ist eine Grundlage, die nicht umgesetzt werden muss“, betonte Pechhacker. Bisher habe die Gemeinde noch keine der Potenzialflächen gekauft, sagte Smutny.

Stadtrat Schnötzinger: „Es muss nicht jeder Bedarf befriedigt werden“

Ein anderer Zuhörer wollte wissen, was die optimale Größe für Hollabrunn sei und ob wirklich jeder Bedarf nach Bauland erfüllt werden müsse. „Wir können die Stadt nicht abriegeln“, betonte Smutny. „Es muss nicht jeder Bedarf befriedigt werden“, schaltete sich Schnötzinger ein, dass selektiert und nicht an jeden Bauwerber verkauft werde. Bevorzugt werden jene, die einen Bezug zu Hollabrunn haben.

Dem GEK ist zu entnehmen, dass der Strombedarf nicht abgedeckt werden könne, wenn keine PV-Anlagen auf Ackerflächen errichtet werden. Darum wollte eine Hollabrunnerin wissen, wie viele PV-Anlagen es bereits auf gemeindeeigenen Dächern gibt und wie viele es bräuchte, um den Bedarf abzudecken.

Diese Frage konnten Smutny und Schnötzinger nicht beantworten. Das ärgerte SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant: „Wir diskutieren schon, was wir bauen wollen und wissen noch nicht einmal, wie viel Strom die Gemeinde selbst produziert!“

Hollabrunner fordern „echte Bürgerbeteiligung“ bei Konzepterstellung

„Wir sitzen seit fast zwei Stunden geduldig da und jetzt hören wir: Darüber reden wir nicht?“, konnte eine Zuhörerin ebenfalls nicht fassen, dass nicht darüber gesprochen werden sollte, wo genau die PV-Anlagen hinkommen sollen. Dafür erntete sie Applaus. Denn die Stimmung im Südfoyer war angespannt, die Teilnehmer hatten sich etwas anderes erwartet. Doch Smutny betonte: „Unser Thema ist, was das Gemeindeentwicklungskonzept eigentlich ist.“

Diese Aussage gefiel den Bürgern gar nicht. Applaus bekam eine weitere Rednerin für den Vorschlag, einen Schritt zurückzugehen, „um echte Bürgerbeteiligung zu erlangen“. Denn kaum jemand hätte vom Entwicklungskonzept gewusst. „Das heißt ja nicht, dass wir das gesamte Konzept über den Haufen werfen sollen.“ Ein Antwort auf diesen Vorschlag blieben die Vertreter der Gemeinde schuldig.

Es sollte eine Pause geben, in der endlich auch Pläne an Pinnwänden aufgehängt wurden. Danach sollte in Kleingruppen diskutiert werden. Doch die meisten Bürger hatten genug: „Wir gehen, ich hab‘ genug Blödsinn gehört.“ Oder: „Fürchterlich, die halten uns ja für deppat“, waren Unmutsäußerungen, die zu hören waren.