Bürgerliste-Chef Scharinger wettert gegen ÖVP-Stadtrat

„Es reicht, es ist Zeit für einen Neustart“, sagt Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger und meint damit den Liegenschaftsausschuss unter ÖVP-Stadtrat Günter Schnötzinger. Dieser würde mit wichtigen Informationen geizen, falsche Infos verbreiten, die städtische Immobilientochter „KommReal“ schlecht führen und überdies beleidigend sein. Vorwürfe, die Schnötzinger im NÖN-Gespräch allesamt nicht nachvollziehen kann.

Fordert Machtwort des Bürgermeisters: Wolfgang Scharinger. Foto: privat

Schnötzingers Verhalten müsse Konsequenzen nach sich ziehen, fordert Scharinger den Bürgermeister auf, seinen Stadtrat abzusetzen. Die jüngste Sitzung des Gemeinderates hätte die chaotischen Zustände bestätigt, der Rechnungsabschluss der KommReal zeige, dass die Gesellschaft der Gemeinde überwiegend Kosten verursacht anstatt positive Akzente in der Immobilienentwicklung zu setzen.

Ein spezieller Vorwurf der Bürgerliste betrifft einen Grundankauf beim Hollabrunner Landschaftsteich. Scharinger bekrittelt hier fehlende Infos zum Vertrag. „Die Reaktion des zuständigen Stadtrates, dass dieser Informationsmangel am fehlenden Einsatz der Opposition liegt, ließ die Stimmung bei mir kippen“, ärgert sich der Polit-Veteran über „Überheblichkeit“.

Außerdem habe es zunächst geheißen, dass das Grundstück als Grünland erhalten wird. „Nachdem aber bereits im Februar Bodenerkundungen beauftragt wurden, musste der Stadtrat eingestehen, dass ein Teil des Grundstückes sehr wohl als Bauland genutzt werden soll“, so Scharinger.

„Muss mich für Gewinn nicht entschuldigen“

Sieht sich zu Unrecht angegriffen: Günter Schnötzinger. Foto: privat

„Ich weiß nicht, was ich ihm getan habe“, seufzt Schnötzinger. Er sei es allerdings leid, immer dieselben Vorwürfe bezüglich der KommReal richtigzustellen. Es handle sich um eine geprüfte GmbH, die „nahezu jedes Jahr einen Gewinn ausweist“ und in ihrer Bilanz fortschreibt. „Dafür brauche ich mich als Geschäftsführer nicht entschuldigen.“ Und wer behaupte, dass in der Gesellschaft nichts passiert, der habe geschlafen, verweist der ÖVP-Stadtrat allein auf die 450.000 Euro, die für die Mittelschule bewegt wurden. Betriebsgründe in der Kaplanstraße wurden verwertet, die Aspersdorfer Siedlung realisiert. Dass die Gemeinde für gewisse Gebäude Miete zahlt, sei ebenso nachvollziehbar wie die Instandhaltungskosten, die die KommReal trägt.

„Er will es nicht verstehen“, kommentiert Schnötzinger die Angelegenheit bezüglich des Grundstücks beim Landschaftsteich. Ein gebürtiger Hollabrunner wolle sich dort ansiedeln, das als Bauland gewidmete Grundstück seiner Eltern eignet sich jedoch nicht als Baugrund, weil es sumpfig ist. Daher soll es in der Juni-Sitzung zur Bauland-Widmung eines angrenzenden Grünlandes in gleicher Größe kommen, das andere werde rückgewidmet.

Den Rest der Fläche, 4.000 Quadratmeter, will die Gemeinde erwerben und als Grünland belassen. Eine Probebohrung habe es gegeben, um sicherzugehen, dass die zu widmende Fläche bebaubar ist.

„Wir haben das im Ausschuss und im Gemeinderat erklärt“, so Schnötzinger. Ein Kaufvertragsentwurf wurde erstellt und wäre im Rathaus für Scharinger einsehbar gewesen. „Meine Klubkollegen haben es sich alle angeschaut.“ Und in Richtung seines Kritikers von der Bürgerliste: „Ich habe niemanden wissentlich beleidigt und würde mich gerne mit ihm austauschen, wenn er dafür empfänglich ist.“

