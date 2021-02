Mit einfachen Mitteln könnten Maßnahmen gesetzt werden, um die Stadt lebendiger erscheinen zu lassen, ist Scharinger überzeugt. Auch in Corona-Zeiten. Die gemeindeeigene Werbeagentur HVM Plakate könnte Informationen zu geöffneten Geschäften oder Informationen zu den Abholmöglichkeiten bei für den Kundenverkehr geschlossenen Geschäften veröffentlichen. Weiters würden der Jahreszeit entsprechend gestaltete Schaukästen ebenso zu einer Aufwertung beitragen wie die Nutzung leerstehender Auslagen.

"Spärliche Info zum Echoraum"

Überhaupt fordert die Bürgerliste, Gespräche mit den Gebäudeeigentümern zu suchen und eine Anmietung der verwaisten Geschäftslokale durch die Gemeinde in Betracht zu ziehen. Diese könnten beispielsweise neuen Start-ups, Kunstschaffenden als Atelier, Proberaum oder dergleichen zur Verfügung gestellt werden, wie dies in anderen Städten bereits erfolgreich praktiziert wird, meint Scharinger. „Und die Gemeinde selbst könnte durch die Belebung des Echoraums auch wesentlich dazu beitragen, die Sparkassegasse zu beleben. Dass es sich dabei um eine wichtige Einrichtung für die Bevölkerungsbeteiligung am Gemeindeentwicklungskonzept handelt, wissen die Wenigsten und die nur sehr spärliche und veraltete Information lädt derzeit nicht unbedingt zum Mitmachen ein.“

Wo sind Scharingers Schaukasten-Vorschläge?



Diese Kritik von politischer Seite verursacht bei Stadtmanagerin Julia Katschnig, Geschäftsführerin der Hollabrunn Marketing GmbH (HoMaG), zunächst ein Kopfschütteln: „Den Versuch einer politischen Instrumentalisierung eines Schaukastens finde ich nicht nur lächerlich, sondern auch besorgniserregend und bedauernswert“, sagt sie. Der von Scharinger gerne ins Visier genommene Schaukasten vor dem Regionenshop sei beschädigt. Aktuell seien die Seitenteile in der Glaserei: „Wir werden urgieren“, so Katschnig.

Und: „Herr Scharinger ist seit 2020 Gesellschafter der HoMaG – er hat bislang keine der offenbar unzähligen Ideen zur kreativen Nutzung der 20 Zentimeter tiefen Schaukastenfläche eingebracht.“ Die eigenen Schaufenster befinden sich jedenfalls im Inneren des Gebäudes – „wie alle anderen Geschäftslokale halten wir diese liebevoll in Schuss“, betont Katschnig.



„An unseren Vorschlägen mangelt es nicht“, unterstreicht indes Scharinger. „Und Budget sollte ausreichend vorhanden sein, immerhin werden an die HoMaG in diesem Jahr 200.000 Euro an Gemeindegeldern ausgezahlt“, fordert der Stadtrat auf, Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt anzugehen.