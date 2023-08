Bunte Fantasievögel und Theaterluft in der Galerie GrenzArt

Wenn in den Räumen der Hollabrunner Galerie GrenzArt Theaterluft zu schnuppern ist, dann ist die Erzähltheaterwoche angesagt. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Veronika Hörmann und Filmemacherin Agnes Pauer zeigten die 16 Teilnehmenden im Alter von sechs bis zehn Jahren großen kreativen Einsatz.

Nach Körper-, Stimm- und Aufwärmspielen früh morgens im Garten der Galerie, tauchten die jungen Darsteller in die Welt der bunten Geschichten ein. Eigens erfundene Szenen wurden mutig auf der Bühne gezeigt - blitzschnelle, orangene Raketenmöwen, tanzende Farbenwesen, große Emotionen, all das und noch mehr wurde auf der Bühne sichtbar. „Nach und nach wurde allen klar: Gemeinsam sind wir als Theatergruppe besonders stark!“, beobachtete Hörmann die Entwicklung ihrer Schützlinge.

Und so staunten die Regisseurinnen nicht schlecht, als sie den Kindern nach nur drei Tagen Spielzeit das frischgedruckte Skript ihres eigens geschaffenen Theaterstücks „nurMUT!Vögel“ überreichen durften. Ab dann herrschte hochkonzentrierte Theaterluft in der Galerie. Es wurde geprobt, getüftelt und gewerkt.

Pünktlich zur Abschlussaufführung am Freitagnachmittag traten die Nachwuchsschauspieler in ihren selbst entwickelten Rollen unterschiedlichster Fantasievögel ihren Flug auf die Bühne an. Dann hieß es: Vorhang auf! Der Theatermut und der Erfindergeist der jungen Gruppe wurden mit reichlich Applaus aus dem Publikum gekrönt.