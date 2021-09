Die JVP organisierte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Hollabrunn am vergangenen Freitag ein Pop-up-Impfevent am Hauptplatz. Mit der Bilanz waren die Organisatoren zufrieden.

Mit einer Impflotterie wollte man sich speziell an Junge richten, es waren aber Impfwillige jedes Alters willkommen. Verlost wurden unter anderem Konzertkarten und Gutscheine. „Die Gewinne werden nächste Woche direkt verschickt“, erklärt JVP-Bezirksobmann Stefan Schröter.

Am Ende waren es 140 Impfungen, die durchgeführt werden konnten. Eine starke Zahl, wie auch Christof Chwojka von Notruf 144 bestätigt. Helmut Schneider, Betriebsleiter des Veranstaltungszentrums in Hollabrunn: „Es wird von Woche zu Woche schwieriger. Aber mit jedem Stich haben wir Leute erreicht, die sich niemals selbst irgendwo angemeldet hätten oder aktiv hingegangen wären.“

Der Anteil der Jugendlichen unter den Geimpften sei bei etwa 70 Prozent gelegen. Am 15. Oktober folgt das nächste Impf-event am Hauptplatz, wo sich alle, die wollen, die Erst- oder Zweitimpfung holen können.

Übrigens: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 war Hollabrunn auch zu Wochenbeginn der NÖ-Bezirk mit den in Relation wenigsten Infektionen.