Am 5. und 6. Dezember wurde in sechs Bundesländern die Covid-Massentestung im Bildungsbereich durchgeführt. In Hollabrunn hatten sich etwa 800 Lehrern inklusive Schulverwaltungspersonal angemeldet. „Wir haben bis jetzt 560 Personen getestet, die alle negativ waren“, berichtete Kasernenkommandant Hohlweg am Samstagnachmittag. An diesem Tag sollte es für eine Testperson aber noch ein positives Ergebnis geben.

Die Kaserne Mistelbach führte in den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn und Gänserndorf die Schnelltests durch. Unterstützt wurden die 17 Soldaten in Hollabrunn von zehn Studenten im Bereich der Administration und von drei Sanitätern des Roten Kreuzes. „Bei solchen außergewöhnlichen Einsätzen merkt man, dass das Bundesheer und das Rote Kreuz seit Jahren die Zusammenarbeit trainieren“, resümiert Clemens Hickl, Bereichsrettungskommandant für das Weinviertel.

Für die Testung stellte Direktor Wolfgang Bodei die Räumlichkeiten der HTL zur Verfügung, wo zwei Teststraßen eingerichtet wurden. „Die Gänge sind so lang, dass alle Personen drinnen warten können, falls das Wetter schlecht ist“, war Hohlweg begeistert.

Das Bildungspersonal wurde aufgerufen, sich im Vorfeld online für einen 15-Minuten-Timeslot zu registrieren. Es war aber auch möglich, ohne Anmeldung an der Testung teilzunehmen. „Die Durchlaufzeit beträgt etwa fünf Minuten“, berichtet Hohlweg, „einen richtigen Stau hat es nicht gegeben“.

Lehrer Erhard Neubauer war voll des Lobes: „So etwas gut Organisiertes habe ich noch selten erlebt. Die Leute sollen testen gehen!“

Die freiwillige Massentestung in Hollabrunn (12./13.12.) wird von der Gemeinde Hollabrunn durchgeführt und findet im Stadtsaal statt. Sollte eine Gemeinde Unterstützung brauchen, stehe das Bundesheer mit Rat und Tat zur Seite, wie der Kasernenchef versicherte.