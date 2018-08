Dass Bürgermeister Erwin Bernreiter (ÖVP) meinte, Stadtrat Wolfgang Scharinger (Bürgerliste) könne gern in der Hundezone (wir hatten über das Thema berichtet, siehe hier) den „Gemeinen Stechapfel“ mit der Hand auszupfen und gleich auf seinen Feldern weitermachen, ließ sich das Hollabrunner Polit-Urgestein nicht zweimal sagen: Am Wochenende rückte Scharinger aus.

Nach der Hundezone radelte Wolfgang Scharinger weiter, um auf einem Feld des Bürgermeisters erneut auf die Knie zu gehen und Unkraut zu jäten. | NOEN

„Der Bürgermeister glaubt, wir sind noch alle Knechte der Bauern“, meint er zum Arbeitsauftrag des Stadtchefs.

„Ich hab‘ gedacht, du kommst zu uns und wir machen eine große Übergabe des Ressorts“, hatte sich Hundebesitzer Herbert Schuster den Besuch des Bürgerliste-Stadtrats anders vorgestellt.

„Als wir dem Bürgermeister gesagt haben, dass wir uns wünschen, dass du die Hundezone übernimmst, hat er gesagt: Dann soll er sich’s nehmen. Wortwörtlich. Er kann doch jetzt nichts anderes sagen?“, ist Sonja Heilinger, die mit zwei anderen Hundebesitzern bei Bernreiter vorgesprochen hatte, empört.

Scharinger: „Mir tut‘s leid, dass nichts passiert ist“

Wie berichtet, war der Wunsch laut geworden, dass Scharinger künftig statt VP-Stadtrat Karl Riepl für die Hundezone zuständig sein solle. Der Bürgermeister erklärte gegenüber der NÖN, dass Riepl zuständig bleibt.

„Mir tut‘s leid, dass nichts passiert ist, außer, dass wir das gemeinsame Foto gemacht haben“, entschuldigte sich Scharinger bei der Hunde-Community und erinnerte an den gemeinsamen Termin mit Gemeinderat Sascha Bauer, Riepl und Bauhofleiter Thomas Bauer in der Hundezone im Februar. Schon da sollte die Zone saniert werden.

Kein Gras in der Hundezone, nur Unkraut

„Mir geht nicht ein, dass man so ein Stückerl Erde nicht in den Griff bekommt“, sagt Scharinger. Sein Kellergarten sei sicher größer, aber in besserem Zustand. „Das ist ein altes Leid in Hollabrunn: Man stellt etwas hin und kümmert sich nicht mehr.“

Zum Beweis, dass das Unkraut über einen halben Meter hochstand, brachten die Hundebesitzer ein Maßband mit. | privat

Bei einem Rundgang auf dem 1.000-Quadratmeter-Areal stellte der Stadtrat fest: „Da gibt‘s ja gar kein Gras, nur Unkraut!“

„Es ist ein Armutszeugnis für die politisch Hauptverantwortlichen, dass sie eine so banale Geschichte nicht unter Kontrolle bringen können“, bedauert Bauer. Er rief die Hundezone ins Leben und finanziert mit seinem Gemeinderatsbezug diverse Anschaffungen für das Areal.

„Es passiert nichts, außer wir urgieren“

Die Hundehalter sind froh über Bauers Unterstützung, denn: „Bei allem anderen müssen wir immer bei der Gemeinde urgieren, sonst passiert gar nichts. Das Unkraut war schon einen halben Meter hoch, bis endlich gemäht wurde. Sie haben auch immer Ausreden, warum etwas gerade nicht geht“, ärgert sich ein Hundebesitzer.

Alles, was noch fehle, sei eine Wiese, auf der sich die Vierbeiner austoben können. „Wir würden sie auch selbst bewässern, aber das hat man uns ja untersagt“, erzählt Heilinger im NÖN-Gespräch. „Alles, was bisher gemacht wurde und auch passt, hat die Hunde-Community selbst auf die Beine gestellt“, fasst Bauer zusammen.

„Einblicke in Gedankenwelt des förderverwöhnten Furchenadels“Thomas Bauer

Während Scharinger den „Arbeitsauftrag“ des Bürgermeisters gewohnt mit Humor nimmt, gleich ausrückte, um in der Hundezone wie auch auf einem Bernreiter-Acker Unkraut zu zupfen, ärgert sich sein Mitstreiter sehr über diese Aussage: „Die Formulierung des Bürgermeisters gibt tiefe Einblicke in die Gedankenwelt eines wahren Angehörigen des förderverwöhnten Furchenadels.“