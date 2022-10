Der Teufel neue Kleider: Es wird wieder schiach

Am vergangenen Wochenende ging im Hollabrunner Kirchenwald einmal mehr die „Nacht des Horrors“ über die Bühne. Der Krampusverein „Dionysos Pass“ hatte dafür 100 Startplätze ausgegeben, die im Nu weg waren. Nun stehen die Weichen auf Teufellauf. Dieser holt am 26. November am Hauptplatz sein 20-jähriges Jubiläum nach.

Eine anspruchsvolle Wanderstrecke, Unterhaltung, Spaß, Schreckmomente. „Ein Mix aus kreativen Ideen“, sagt Alexander Rausch, Obmann der Dionysos Pass. Aus allen NÖ-Himmelsrichtungen kamen Teilnehmer angereist. „Wir mussten fast kämpfen, alle Hollabrunner unterzubringen“, konnte sich der Verein der Nachfrage kaum erwehren. Das habe sicher auch damit zu tun, dass es früher mehr „Horror-Veranstaltungen“ gab, sagt Rausch, der sich selbst als Anti-Fan von Horrorgeschichten outet.

Im Bezirk gibt es etwa die Events in Ravelsbach und am Heldenberg nicht mehr. Es wird nicht leichter, das Großaufgebot an 50 bis 60 Helfern aufzustellen.

„Aber die Leute stehen drauf“, weiß Rausch und erwartet nun zum Teufellauf am 26. November wieder 5.000 bis 6.000 Besucher. Die Dionysos Pass wartet mit neuer Ausrüstung auf. Teufel aus Tschechien haben sich ebenso angesagt wie Gruppen aus Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark. So werden rund 150 Teufel und Hexen das Hollabrunner Stadtzentrum zum Beben, Brennen und Schaudern bringen. Los geht‘s um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Am 4. Dezember werden die Hollabrunner Kramperln dann übrigens auch in der Nachbarstadt Stockerau zu bewundern sein. -cr-

