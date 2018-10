Wer kennt sie nicht, die Hits von Connie Francis, Caterina Valente, Bill Ramsey oder Peter Alexander? Außer der älteren Generation wohl kaum einer mehr. Um diese Schlager und das Flair dieser Zeit wiederauferstehen zu lassen, hat Ewald Schingerling im Archiv gekramt.

Alles, was im Archiv an Schallplatten aus der Zeit zwischen 1928 und 1974 zu finden war, hat der Weinviertler nun für Radio Ypsilon zusammengetragen, um am 6. Oktober mit der Sendereihe „Als Uropa mit Uroma“ zu starten – zu hören immer samstags um 13 Uhr und montags um 12 Uhr.

Für den Zeithorizont bis 1974 gibt es einen triftigen Grund, wie Schingerling erklärt: „Weil das Jahr 1974 einen markanten Wendepunkt in der Musikgeschichte darstellt. Denn 1974 haben ABBA den Song Contest gewonnen und Frank Farian hat die erste Single von Boney M veröffentlicht – und die gehören ja nun wirklich nicht mehr in eine Oldies-Sendung.“

Wer sich jetzt fragt, welche 90 Jahre alten Schellacks man heute noch spielen kann, der sei an große Namen wie Marlene Dietrich, die Comedian Harmonists oder an Zarah Leander erinnert, um auch hier nur einige zu nennen. Zu diesen alten Scheiben wird es in der Sendung zudem immer ein „historisches Rätselspiel“ mit teils kniffligen Fragen geben.

Radio Ypsilon-Obfrau Adela Racek Seidlova wünscht dem Sendungsgestalter mit „Als Uropa mit Uroma“ ähnlich großen Erfolg wie mit seiner Sendung mit den Hits der 80er-Jahre, von der schon weit über 100 Folgen ausgestrahlt wurden.