Direktor zu Brandstiftern: "Hätte Entschuldigung erwartet"

Am Morgen des 26. September, gegen 5.30 Uhr, schrillten die Sirenen. Im Innenhof der Mittelschule wurde – im Bereich der Mülltonnen – Feuer gelegt, das rasch auf das Gebäude übergriff und enormen Schaden anrichtete. Rasch waren zwei Minderjährige im Visier der Ermittler. Vergangene Woche vermeldete die Landespolizeidirektion nun die Anzeigen gegen das Duo.

„Die professionelle Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde, KommReal, Mittelschulgemeinde und der NÖ Versicherung muss man positiv herausstreichen“, blickte Mittelschuldirektor Bernhard Aschinger bei einem Treffen mit der NÖN zurück auf herausfordernde Wochen. Das Obergeschoss war völlig verrußt. Eine Spezialfirma rückte an und zerlegte – unter anderem – jeden Kabelkanal.

„Jetzt freuen wir uns auf die neuen Möbel“, ist Aschinger nun wieder guter Dinge und lobt sein Lehrerteam: „Alle haben die damalige Situation mit großer Ruhe hingenommen. Du kannst es eh nicht ändern.“ Aber klar: Im zweiten Corona-Jahr fehlte das gerade noch und ging an die Substanz. Betroffene Klassen der Polytechnischen Schule kamen zum Teil in der Mittelschule unter; die Musikschule durfte ins Erzbischöfliche Gymnasium sowie in die Volksschule Koliskoplatz ausweichen. Mittlerweile ist im Gebäude wieder fast alles gut benützbar. Die Außenarbeiten sollen bis Ostern finalisiert sein, berichtet Aschinger.

Höherer Zaun kommt, Entschuldigung blieb aus

Im Bereich der Bachpromenade soll nun der alte, niedrige Zaun gegen ein zeitgemäßes Modell getauscht werden. Eine Videoüberwachung wurde bereits installiert, um derartige Vorfälle künftig möglichst zu verhindern. Eine Entschuldigung der beiden Beschuldigten hätte sich der Direktor übrigens schon erwartet. Die hat es noch nicht gegeben.

Doch Aschingers Blick ist längst nach vorne gerichtet. Das pädagogische Konzept der sportlich-digitalen Schwerpunktschule, die derzeit von 240 Schülern besucht wird, bewähre sich prächtig und soll weiter durchgezogen werden. In jedem Jahrgang wird eine Klasse mit sportlichem Schwerpunkt, eine digitale Klasse und eine Team-Klasse geführt. Anmeldungen sind über die Website der Mittelschule bereits möglich.

Die beiden Turnsäle werden gerade neu hergerichtet und sind dann zu den ohnehin tollen sportlichen Möglichkeiten eine ideale Voraussetzung für einen perfekten Sportunterricht. Die Vorfreude ist groß. Der Direktor rechnet mit Betrieb ab Ende Februar. „Die Turnsäle waren schon zuvor von 8 bis 22 Uhr voll.“

Handy-Videos machten Leugnen zwecklos

Zurück zur Brandstiftung, die die Feuerwehr bis 8 Uhr in Atem hielt: In akribischen Ermittlungen wurden zwei Beschuldigte im Alter von 14 und 15 Jahren aus dem Bezirk Hollabrunn ausgeforscht, die die PTS Hollabrunn besuchten. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete Hausdurchsuchungen an. Auf den Mobiltelefonen der Jugendlichen wurde belastendes Video- und Bildmaterial entdeckt. Nach anfänglichem Leugnen waren die Teenager umfassend geständig.

Rasch bestätigte sich der Verdacht, dass die beiden auch für weitere Brände im Stadtgebiet verantwortlich waren, die in Hollabrunn den Ruf nach schärferer Überwachung öffentlicher Plätze laut werden ließen. Das WC beim Motorikpark, die Holzspielhütte der Volksschule, Abfallbehälter, Desinfektionsmittelständer sowie ein Zeitungsständer sollen von Juli 2020 bis September 2021 von ihnen in Brand gesteckt worden sein. Außerdem sei ein Flurbrand gelegt und ein Feuerlöscher aus einer Tiefgarage in Hollabrunn gestohlen worden.

In der Nacht auf 26. September 2021 sei durch die beiden Beschuldigten weiters ein blauer Farbspray von einem Baustellenfahrzeug gestohlen worden, mit dem anschließend mehrere Hausfassaden beschmiert wurden.

Nur einer war bei allen Taten strafmündig

Für ihre Brandstiftungen hatten die Jugendlichen einen 10-Liter-Kanister Benzin versteckt, aus welchem sie jeweils kleinere Mengen in Flaschen abfüllten und mitnahmen.

Aufgrund des Alters zu den Tatzeitpunkten wird der nun 15-Jährige wegen aller Delikte angezeigt, der 14-Jährige nur wegen der Brandstiftung an der Mittelschule. Ein weiterer nun 14-Jähriger war bei den Taten, bei denen er anwesend war, noch nicht strafmündig.