Drogenprozess: Eine andere Art der Kochkunst

Sieben Angeklagte sollten es am Landesgericht Korneuburg in einer Drogensache sein. Doch Verfahrenshelfer Stefan Schlager blieb nur, Richterin Monika Zbiral von der Absonderung seiner Mandantin zu informieren – und wieder zu gehen. Später sollte auch das Verfahren von Georg Uhers Mandantin (30) vertagt werden. Seine fünf verbliebenen Kollegen waren aufgrund der weitgehend schuldigen Verantwortung ihrer Klienten auch nicht übermäßig beschäftigt. Die Liste der Vorwürfe war lang und reichte bis zu unerlaubtem Umgang mit Drogenausgangsstoffen.

In seiner Unterkunft in der Gemeinde Nappersdorf-Kammersdorf fand ein 42-Jähriger nicht die nötigen Voraussetzungen für den Plan, den er hatte. Dafür fand er in einem 33-jährigen Hollabrunner einen willigen Komplizen, der ihm erlaubte, seine Wohnung als Drogenküche zu verwenden. Die gemeinsame Drogenproduktion von Crystal Meth begann im September 2019 und endete mit der Festnahme der beiden am 20. September 2021.

Natürlich musste das „ganz gute Zeug“, wie Zbiral angesichts des festgestellten Reinheitsgrades der Droge konstatierte, auch unter die Leute. Das Kundennetzwerk in diesen zwei Jahren konnte sich durchaus sehen lassen. Abnehmer saßen unter anderem in Großharras, Zwingendorf und Horn.

Um an gewisse Bestandteile zur Drogenerzeugung zu kommen, bedient man sich gerne medizinischer Produkte aus der Apotheke, wie Boxagrippal oder Wick Medinait. Also gingen die zwei in der Materialbeschaffung dazu über, ihre Kunden zu fragen, ob sie diese Präparate in Apotheken besorgen könnten. Eine Hornerin weigerte sich, ein weiterer Abnehmer in der Gemeinde Wullersdorf auch. Andere waren nicht so zimperlich und machten mit, wie ein 23-Jähriger aus Laa an der Thaya oder ein Pulkautaler (30), die sich ebenfalls vor Zbiral verantworten mussten.

Weitere „Drogenküche“ in der Gemeinde Hadres

Das Quintett der Angeklagten komplettierte eine 30-Jährige, die dem 42-Jährigen erlaubte, ihre Garage in der Gemeinde Hadres ebenfalls als Drogenküche zu verwenden.

Nach der geständigen Verantwortung der fünf waren die Schuldsprüche eine logische Konsequenz; allerdings fielen sie sehr unterschiedlich aus: Der 42-jährige Haupttäter wurde zu zwei Jahren und neun Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt, der bisher unbescholtene Hollabrunner Komplize zu zwei Jahren und drei Monaten. Dieser muss aber nur noch drei Monate davon absitzen, weil er erstens schon seit September letzten Jahres – wie der Erstangeklagte – in Haft ist, andererseits 18 Monate bedingt verhängt wurden.

Der 23-Jährige, der sich für die Einkäufe einspannen ließ und auch sonst den Kontakt mit Drogen nicht scheute, wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wovon er acht Monate unbedingt verbüßen muss. Das kann er vermutlich mittels Fußfessel, da er nach der Verhandlung einen Job antreten konnte.

Den Pulkautaler traf es härter: zwei Jahre unbedingte Haft. Das lag auch an seiner Vorverurteilung vom 14. Jänner 2021 wegen des Betriebs einer eigenen Cannabis-Plantage. Vergleichsweise glimpflich kam die 30-Jährige davon: sieben Monate bedingt samt einer Geldstrafe über 720 Euro.

