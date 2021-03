Zahlreiche emotionale Rückmeldungen erreichten die Redaktion auf den NÖN-Bericht über Abdullahs ehemalige Mitschüler in der HLW Hollabrunn, die sich für Gerechtigkeit für ihren Freund einsetzen und eine Petition gestartet haben (https://www.petitionen.com/abdullah_soll_weiterhin_in_osterreich_bleiben). Sie können nicht verstehen, warum der ehrgeizige, bestens integrierte junge Mann aus dem dritten Lehrjahr gerissen werden soll. Und so geht es nicht nur ihnen.

Ab 16. März könnte Abdullah abgeschoben werden, weil sein Schutzstatus nicht mehr verlängert wurde. Unvorstellbar für Christine Schneider-Heinz von der Initiative "Willkommen Mensch" in Eggenburg. Sie sieht die ehrenamtliche Arbeit, die hier seit Jahren geleistet wird, verhöhnt. Von 38 Jugendlichen, die sie mit ihrem Team bisher unter ihren Fittichen hatte, warten fünf überhaupt noch auf einen Bescheid. Viele haben ihren Weg gemacht, absolvieren Berufsschulen mit guten Noten - zum Beispiel als Mechatroniker, Kellner oder Apotheker-Lehrling.

Dienstgeber bringt Bleiberechtsantrag ein

Kämpft für Abdullah: Anwalt Wilfried Embacher. Corn

Der bekannte Wiener Anwalt Wilfried Embacher ist mit dem Fall von Abdullah Hosaini befasst. Mit der Aufrechterhaltung des Schutzstatus für den Afghanen blitzte er bei beiden Höchstgerichten ab. Alle Hoffnungen richten sich nun auf ein humanitäres Bleiberecht. Abdullahs Dienstgeber, der Tiroler Hotelier Willi Pfister, wird in einigen Tagen den entsprechenden Antrag stellen. Er will einen so guten Lehrling nicht verlieren.

Die Beurteilung der Situation liege im Ermessen der Behörde, so der Fremden- und Asylrechtsexperte Embacher. Da sich Abdullah die überwiegende Zeit rechtmäßig in Österreich aufgehalten hat, sei er jedoch vorsichtig optimistisch, dass sich hier alles zum Guten wenden kann und die Prüfung des BFA (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) zu einem positive Ergebnis kommt.

BFA: "Sehr genaue Prüfung"

Von dort erreichte die NÖN nun ebenfalls eine Stellungnahme. Allgemein gehalten, denn zu Einzelfällen könne - außer in rechtlich geregelten Ausnahmefällen – aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft erteilt werden. "Wir können jedenfalls versichern, dass es in jedem Einzelfall zu einer sehr genauen Prüfung des relevanten Sachverhaltes kommt", sagt BFA-Sprecherin Martina Berger.

Die Prüfung jedes Asylverfahrens erfolge im Rahmen eines umfassenden, individuellen Ermittlungsverfahrens. Ziel sei es, zu klären, ob die Voraussetzungen für internationalen Schutz gegeben sind oder nicht. "Automatisch mitgeprüft wird dabei neben den Voraussetzungen für Asyl auch immer, ob der betreffenden Person subsidiärer Schutz oder ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen zuzuerkennen ist", erklärt Berger.

Die Zulässigkeit einer Außerlandesbringung werde in jedem einzelnen Fall umfassend und individuell in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft. "Dabei werden insbesondere auch eventuell drohende Gefahren im Falle einer Rückkehr sowie allfällige Integrationsbemühungen berücksichtigt", so die BFA-Sprecherin.

Ecker: "Gemeinden bei Prüfung einbeziehen!"

Die allgemeine Gesetzeslage hält Rechtsanwalt Embacher übrigens für angemessen. Allerdings gebe es enorme Unterschiede in der Anwendung der Bestimmungen. Das allgemeine negative Bild, das im Asylbereich öffentlich vermittelt werde, trage dann in solchen Fällen auch nicht gerade zum Funktionieren von "Kontrolle und Korrektur" bei. Der Umgang mit Betroffenen sei insgesamt schlimmer geworden.

Aus Hollabrunn drückte auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Georg Ecker sein Unverständnis über die drohende Abschiebung von Lehrling Abdullah Hosaini aus:„Menschen, die Abdullah kennen, beschreiben ihn als gut integrierten, motivierten jungen Menschen, der sehr bemüht ist, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Er macht eine Lehre in einem Berufsfeld, wo dringend Fachkräfte benötigt werden. Ich finde es beschämend, dass er nun abgeschoben werden soll - noch dazu in ein Land, wo sein Leben gefährdet ist." Dieser Fall zeige, dass bei der Prüfung von humanitärem Bleiberecht Gemeinden und Institutionen vor Ort wieder stärker einbezogen werden müssen.