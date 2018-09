„Wie ein Puzzle aus hunderten Steinen“, beschreibt Gerhard Hofbauer die Probenarbeit zu dem Musical „Der Mann von La Mancha“, das den krönenden Höhepunkt zum 70-Jahr-Jubiläum bilden soll. Ende August hat im wahrsten Sinne des Wortes die heiße Schlussphase für die Vorstellungen im Oktober begonnen.

Kampfszenen bei brütender Hitze geprobt

Seit Anfang April wird akribisch geprobt. Denn 17 Personen auf der Bühne und viele gute Geister im Hintergrund wollen erst einmal arrangiert und koordiniert werden.

Im laut Gerhard Hofbauer „aufwendigsten Bühnenbild der Vereinsgeschichte“, das Hanno Frangenberg und Christian Angerer erdacht und gebaut haben, sollen die Geschehnisse rund um den „Ritter von der traurigen Gestalt“ lebendig werden. Bei brütender Hitze werden die von Liz Wagner choreografierten Kampfszenen geprobt, wird die Partitur mit Korrepetitor Georg Schiesser einstudiert und „man freundet sich mit schweren Helmen, sperrigen Kettenhemden und störrischen Reittieren an“.

Gerhard Hofbauer und Günter Klinghofer in den Rollen des Don Quixote und dessen Dieners Sancho Pansa haben eine Fassung für den Theaterverein erdacht und diese in Szene gesetzt. 15 Lehrer der Musikschule Hollabrunn werden unter der Leitung von Martin Haslinger nach Schulbeginn an den unsterblichen Melodien des tragikomischen Musicals feilen.

Dieses große Live-Orchester und das hoch motivierte Ensemble wollen sich ab 6. Oktober in die Herzen des Publikums singen und spielen und damit gebührend Geburtstag feiern.