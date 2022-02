Ein Blick ins erste Musterzimmer des Sporthotels

340.000 Euro wurden bei der letzten Gemeinderatssitzung für das Studentenheim bzw. für eine Aufwertung des Sport- und Seminarhotels freigegeben. Jetzt geht’s ans Eingemachte. Vom obersten Stockwerk weg werden Etage für Etage insgesamt 32 Hotelzimmer neu gestaltet. Von zwei Varianten, die das Wiener Architekturbüro ViA vorgeschlagen hatte, hat sich der zuständige Arbeitskreis für die etwas aufwendigere entschieden.

Selbstbewusst werden die Zimmer mit Bildern aus dem eigenen Haus geschmückt. „Die Herausforderung ist, die Arbeiten ins laufende Geschäft zu integrieren“, sagt Studentenheim-Leiter und Hotel-Chef Gregor Weislein. Deshalb wird im Sommer eine kleine Bau-Pause eingelegt. In einer Etage werden acht – noch nicht so abgewohnte – Zimmer in ihrer jetzigen Form belassen.

Fix ist auch, dass das Hotel einen eigenen Eingang bekommen wird und dass rund um das Café eine einladende Lobby gestaltet werden soll. Auch an ein barrierefreies Zimmer soll gedacht werden.

Der Abbruch der alten Zimmer oder das Zusammenbauen der Möbel erfolgt übrigens über das eigene Haustechnik-Team, sodass eine Menge Eigenleistung in das Projekt fließt.

Weiter forciert wird indes das Radfahrthema. Weislein hat an den Stadtrat den Wunsch herangetragen, fünf E-Bikes fürs Hotel anzuschaffen. Er will in diesem Zusammenhang auch vom Marketing-Netzwerk der Weinviertel Tourismus GmbH profitieren.

Sportlernahrung fließt in den Speiseplan

Durch die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Nachwuchsleistungszentrum Horn werden heuer weitere 34 Jungkicker aufgenommen und die Internatsbelegung verbessert. Bei einer Umfrage unter Schülern und Eltern (die NÖN berichtete) entpuppte sich nicht zuletzt das Essen als wichtige Komponente. „Wir nehmen Verbesserungen beim Frühstück und Abendessen vor und starten Versuche mit proteinreicher Nahrung“, verrät Weislein. Philipp Riederer vom NLZ Horn bringt hier seine Expertise als Ernährungswissenschaftler ein. Die Firma Eurest, die das Studentenheim versorgt, sei hier sehr kooperativ.

Team Österreich Tafel wird übersiedeln. Seit mehr als zehn Jahren betreibt das Rote Kreuz die Team Österreich Tafel in Hollabrunn und versorgt bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die zwar das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, aber nicht verdorben sind. Jeden Samstagabend erfolgt die Ausgabe im Studentenheim. Dort hat die Gemeinde Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Aufgrund des Hotel-Projekts wird wohl übersiedelt.

„Es wäre ein idealer Raum für den Seminarbetrieb und ich würde ihn gerne in das Hotelkonzept integrieren“, bestätigt Studentenheim-Chef Gregor Weislein. Ein entsprechendes Ansuchen hat er an den Bürgermeister gestellt. Wirtschaftlich würde das Sinn machen.

Das bedeutet freilich nicht, dass die Betreiber mit ihrer wertvollen Sozialeinrichtung auf die Straße gesetzt werden. „Es gibt eine Alternative und gute Gespräche mit der Stadt“, sagt Andreas Strobl, Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn und nunmehr BH-Chef in Korneuburg. „Es gab bereits im letzten Jahr ein Gespräch mit dem Bezirksstellenleiter, in dem ich eine Alternative angeboten habe“, bestätigt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky. Es werde in der Angelegenheit kein Druck gemacht.

