Ein Duett von Musik und Bildender Kunst in der Galerie grenzART

Für viele Menschen gehört Musik zum Alltag, sei es als Berieselung oder als bewusstes Hören. Künstlern geht es da nicht anders. So, wie viele Erinnerungen und Emotionen mit einem Lied verbinden, so kann ein gewisser Sound Künstlern zu neuen Werken und Erkenntnissen inspirieren. Das ist einer der Ansätze der NöART-Ausstellung „Musik im Fokus (der Bildenden Kunst)“, die ab 21. April um 19 Uhr in der Galerie grenzART zu sehen sein wird.

Daneben kann die Beschäftigung mit der Musik aber auch zu autonomen Kunstwerken führen, die thematisch auf das Gehörte Bezug nehmen. Das heißt, die Musik kann zu einer „Bildwerdung“ führen. Im besten Fall wird die Wirkung des bildenden Kunstwerks durch die Musik verstärkt und umgekehrt. Passend dazu sorgt die Musikschule Hollabrunn für die entsprechende klangliche Umrahmung der Vernissage.

Die Doppelbegabten und der Humor

Gezeigt werden Skulpturen, Objekte, Zeichnungen, Malerei und Fotografie von 14 Künstlern; da Musikinstrumente werden bildnerisch „aufgearbeitet“ oder Musikstücke malerisch und zeichnerisch interpretiert. Dabei soll auch der Humor nicht fehlen, zumal die musikalische Karikatur seit Jahrhunderten bis heute einen wesentlichen Stellenwert in der Musik-Rezeption einnimmt. Konzipiert und kuratiert wurde die Schau von Judith P. Fischer, selbst Bildhauerin und Zeichnerin.

Fischer wird den Gästen der Vernissage den Bezug von Musik und Bildender Kunst auch anhand von Doppelbegabten in der Kunstgeschichte näherbringen. Als da wären zum Beispiel der Komponist Arnold Schönberg, der sich von 1906 bis 1913 intensiv mit der Malerei auseinandersetzte. Oder der Maler Paul Klee, der versuchte, mittels Linie, Rhythmus und Farbe eine Synthese von Musik und bildender Kunst zu schaffen. Nicht zu vergessen: Hermann Nitsch, der alle Kunst-Disziplinen zu einem großen Ganzen des Orgien-Mysterien-Theaters vereinte.

