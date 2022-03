Ein Feuerwerk nach 815 Tagen: Comeback der Stadtmusik

Werbung

Vor 815 Tagen hatte die Stadtmusik ihr letztes Konzert gespielt, wie Obmann Karl-Heinz Jirsa bei seiner Begrüßung vorrechnete. Alle Besucher, die vielleicht gerne gekommen wären, trauten sich noch nicht in den Stadtsaal, weshalb – unüblich bei Konzerten der Stadtmusik – noch Plätze frei blieben. Das tat der Freude der Musiker keinen Abbruch, endlich wieder das zu tun, was sie so gerne machen: musizieren.

Unter ihrem Kapellmeister Herbert Klinger legten sie mit einem Stück los, das bewies, dass sich Corona und gute Laune nicht ausschließen. Matthias Werner hatte im ersten Corona-Winter so viel Freude an seinem Hund Paul und dessen Ausgelassenheit, dass er ihm zu Ehren den Konzertmarsch „Paulus Primus“ komponierte. Da war dann der Staub der langen Auszeit gleich mal aus den Instrumenten gepustet und es konnte mit dem Walzer „Donausagen“ von Carl Michael Ziehrer weitergehen.

Als stimmungsmäßiges Doping hatte Klinger seinem Orchester eine ordentliche Prise Pfeffer und Paprika in Form von zwei ungarisch-inspirierten Stücken verabreicht. Da ging es bei der Schnellpolka „Éljen a Magyar“ im besten Sinn des Wortes mit den Musikern durch. Vor einem furiosen Auftritt von Florian Klinger, Sohn des Kapellmeisters, durfte noch Natascha Hecher mit „Dream a Little Dream of Me“ und ihrer jazzig angehauchten Stimme verzaubern.

Auf seinem Vibraphone spielte Klinger seine eigene Komposition „Charlie’s Funfair for Windorchester“. Die mit dem Stück angestrebte Jahrmarktsstimmung erreichte er locker und erweckte sogar das Gefühl einer großen Broadway-Show.

Nach der Pause eröffnete das Jugend-Blasorchester der Stadtmusik unter der Leitung von Martin Haslinger mit zwei Nummern. Bei der zweiten, einem Medley aus Melodien der Kinderserie „Wickie und die starken Männer“, mussten wohl viele verzückt lächeln.

Musikalische Premiere für den Chor „Voci Chiare“

Mit dem Auftritt des Chores „Voci Chiare“ gab es eine Premiere: Zum ersten Mal gestaltete der Chor, geführt von Bernadette Eliskases-Tuzar, zwei Stücke mit der Stadtmusik gemeinsam. Zum einen die Reverenz an den Fluss Traun „Mystic River“, 2018 von Thomas Doss komponiert, zum anderen die berührende Nummer „Dry Your Tears, Afrika“ aus dem Spielberg-Film „Amistad“.

Dass das Orchester musikalisch über Humor verfügt, hat es schon öfter unter Beweis gestellt. Zum Beispiel mit Kompositionen von Leroy Anderson, wie dem „Sandpaper Ballett“. Neben Frühlingsstimmung bereiteten Marianne Weiss und Florian Stradal den Frühlingsputz im Stadtsaal vor. Mit Tapezierertisch und Schleifpapier bewaffnet und von Klinger mitdirigiert, war die originelle Nummer ein Publikumsliebling im Programm. Beim letzten Marsch im offiziellen Teil feuerte der Kapellmeister beim Mitklatschen zu einem regelrechten „Applauso furioso“ an.

Natürlich kann ein Konzert der Stadtmusik nicht ohne Zugaben zu Ende gehen. Davor jedoch wurde Klinger noch vom Bezirksobmann des Blasmusikverbandes, Dominik Sommerer, die Silberne Dirigentennadel überreicht. Auch Jirsa hatte eine Gabe für den Kapellmeister anlässlich dessen 60ers im Jänner: einen goldenen Dirigentenstab.

Da stand das Orchester nicht an und spielte unter der Leitung von Joachim Celoud den „Herbert-Klinger-Marsch“. Der goldene Stab kam dann noch bei der letzten Nummer zum Einsatz – richtig geraten, der „Radetzkymarsch“.

