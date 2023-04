Ein neues, „signifikantes“ Album von River Tyne

„Signifikant“ beschreibt River Tyne-Gründungsmitglied und Hollabrunner Jan Placho (35) die zurückliegende Corona-Zeit. Signifikant anhand der Einschränkungen und einschneidenden Maßnahmen, signifikant auch deshalb, weil sich - wie zum Beispiel bei Placho - in dieser Zeit neue Möglichkeiten aufgetan haben. Aus der Beschäftigung mit der Zeit ist während dreier Jahre die neue CD der Band entstanden. Der Titel dürfte nach der Einleitung wenig überraschen: „Significance“.

Zunächst stand die Band, die aus drei Hobbymusikern und einem Profi besteht, wie so viele vor „eingestampften Konzerten“. Nach dem ersten Schock haben sich Placho und seine Bandkumpels „die Fragen gestellt, die sich jeder gestellt hat: Was ist wichtig im Leben?.“ Aber vor allem die Frage, wie es denn weitergehen soll, brachte die Band einen entscheidenden Schritt voran. Denn sie kamen drauf, wie viel Zeit sie plötzlich hatten und nahmen die gemeinsame Bandarbeit online auf.

Die aktuelle Stammbesetzung von River Tyne: Thomas Scherngell, Jan Placho, Christoph Suttner und Paul Schleicher. Foto: Sandra Knopp

Für eine wesentliche Neuerung in der Bandgeschichte hatten sie aber schon vor Corona gesorgt - einen Produzenten. Und da haben sie's unter einer Legende nicht gemacht: Leo Bei. Der langjährige Bassgitarrist bei „Ostbahn Kurti & die Chefpartie“, den Fans auch besser als Karl „Charly“ Horak kennen, und der auch 20 Jahre mit der Ersten Allgemeinen Verunsicherung zusammenarbeitete, hat die Band im eigenen Tonstudio betreut.

Diese Zusammenarbeit nennt Placho eine „Horizonterweiterung“. All die Tipps und Details vom Profi, die Sichtweise von außen, begeisterten nicht nur ihn. Kennengelernt haben sich Placho und Bei übrigens schon vor Jahren bei einem Interview für Radio Ypsilon. Es sei durch die Produktion eine Freundschaft mit Leo entstanden, schwärmt Placho von dem Musiker. Das war aber nicht das einzige, in dem sich die Band professionalisierte. Sie arbeiteten mit einem Vocalcoach und ein native Speaker checkte ihre englischen Texte.

Die Signifikanz der Vernetzung - und somit sinnbildlich, wie diese CD zustande kam, das soll das von Christoph Brunner gestaltete Cover zum Ausdruck bringen. Foto: River Tyne

Geplant war es wohl nicht, aber ergeben hat es sich gut. Denn die CD kommt gerade recht zum zehnjährigen Bandjubiläum. Mit acht musikalischen Gästen entstanden so zehn Lieder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einen Generationenkonflikt beim Thema Klimawandel zwischen Vater und Sohn beschreibt das Lied „As long as we can dance“. Mit „mehr dancy“ beschreibt Jan Placho „FAQ“, der sich um eine der schönsten Nebensachen des Lebens dreht, dem Fortgehen. Geschrieben habe er den Song schon mit 17 oder 18 Jahren. Anlässlich dieses Projekts habe er es aus der verstaubten Schublade geholt, aufpoliert und erstmals aufgenommen.

Die achte Nummer „No Silent Rebel“ ist, man glaubt es kaum, ein Song, der sich mit den Denkmustern und -schulen der Wirtschaft auseinandersetzt. „Das ist die härteste Nummer; zum Wachrütteln.“ „Deepest Inner Sense“ hat die Band bereits 2009 erstmals aufgenommen. Für das Remake wurde daran gefeilt und der Song „weiterentwickelt“, wie Placho sagt, „es fühlt sich neu an.“ Er kann Fans der alten Version insofern beruhigen, als sie das Lied an sich wiedererkennen werden.

Schnappschuss der beiden Gründungsmitglieder und des Produzenten aus dem Studio während der Aufnahmen: Jan Placho, Thomas Scherngell und Leo Bei. Foto: Leo Bei

„Black Friday“ wiederum spielt mit der Assoziation, die der Begriff auslöst, meint aber: „Sparen Sie 100 Prozent, indem Sie nichts kaufen.“ Der letzte Song auf der CD ist der persönlichste der Band und einem 2012 verstorbenen Freund gewidmet, der mit ein Grund für die Entstehung der Gruppe war. Als Reminiszenz an den italienischen Kumpel singt Roberto Tiranti „Your guitar waits for you“ auf der Aufnahme.

Am 12. Mai stellt die Band alle zehn Songs im „Operschall“ im Bogen 217 auf der Heiligenstädter Straße 31 in Wien vor. Unter anderem Namen war dasselbe Lokal aber bereits früher „unser musikalisches Wohnzimmer“. Fans der guten alten Zeit kann Placho auch beruhigen: Das Lokal verströme noch immer den früheren Flair. Frei nach dem Motto „Old School First“ erfolgt der Digital-Release des Albums erst am 23. Juni. Bis dahin müssen sich Fans mit den vier Liedern, die bereits online sind, zufriedengeben - oder mit der CD.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.