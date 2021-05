Ziel des Projektes „VISIO“ ist die nachhaltige Etablierung der beiden Städte Hollabrunn und Holíč auf der touristischen Landkarte der Region Weinviertel – Záhorie und die Attraktivierung als Ausflugs- und Reisedestinationen. Neben dem Erlebnisweg als Verbindung zur Koliskowarte wird das älteste Gebäude Hollabrunns, die Alte Hofmühle, barrierefrei teilrenoviert und so einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Auch in Holíč werden die Themen „Weitblick“ und „Mühle“ aufgegriffen – unter anderem mit einer Aussichtswarte in Form einer Windmühle in Holíč/Hreben, die einen Blick aufs Weinviertel ermöglicht.