Einsatz in Indien: „Ich möchte etwas zurückgeben“

Werbung

Weltladen-Obfrau Susi Rose erinnerte die zahlreichen Besucher daran, dass bereits 2017 eine Produzentenpartnerin aus den Slums von Mumbai hier zu Gast war. Durch Schulungen von benachteiligten Frauen konnte ein erfolgreiches Textilunternehmen aufgebaut werden. Josef Glasl, ehemaliger Arzt in Wullersdorf, gab nun im Weltladen Hollabrunn einen Einblick in die ärztliche Arbeit in den Slums von Kalkutta.

Mit der Organisation „German Doctors“ stellte Glasl sechs Wochen lang unter einfachsten Verhältnissen den ärmsten Menschen in einer der Problemzonen am Äquator seine ärztliche Hilfe zur Verfügung. Der Besuch der Grabstätte der Hl. Theresa von Kalkutta habe bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen: „Ich habe den Einsatz gemacht, weil ich dankbar bin und etwas zurückgeben möchte.“

Die anschließende Modenschau der bio-fairen Herbst- und Wintermode fand ebenfalls großen Zuspruch, wie Weltladen-Geschäftsführerin Romana Haftner berichtet. Gezeigt wurde unter anderem wärmende Alpakamode, die von den Projektpartnern in Peru und Bolivien hergestellt wird: „Diese setzen auf solidarisches Miteinander in ihren Organisationen und eine zeitgemäße Verarbeitung des traditionellen Rohstoffes.“

Alpakas sind in den Anden Südamerikas bis über 4.000 Meter heimisch und dienen schon seit Jahrtausenden als robuste Nutztiere. „Die Strickerinnen der Organisationen schätzen die Zusammenarbeit mit dem fairen Handel. Dieser schafft Raum für Mitbestimmung. Der faire Handel trägt dazu bei, dass die Menschen nicht ausgebeutet werden und ihre Werte leben können“, berichtet Haftner.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.