Das Abc können die Volksschüler heuer so lernen: A wie Abstand, B wie Babyelefant, C wie Coronavirus. „Als Mutter bin ich erfreut, dass die Schulen wieder aufsperren, da der soziale Aspekt für die Kinder wieder da sein wird“, sagt Julia Katschnig, Obfrau des Elternvereins der Volksschule Koliskoplatz in Hollabrunn.

Der Online-Schulbetrieb habe im zweiten Lockdown viel besser, rascher und routinierter funktioniert, „man war geübt“, sagt Katschnig, die Mutter einer siebenjährigen Volksschülerin ist. Jene Kinder, die Förderbedarf haben, wurden weiterhin in der Schule betreut: „Die Lehrer haben großartige Arbeit geleistet, sie mussten sich ja auch vor Ort kümmern“, lobt die Obfrau die Lehrerschaft und ist froh, dass ihre Tochter nicht durchgehend Maske tragen muss,

Aus der momentanen Situation mache sie einfach das Beste: „Es bringt nichts, darüber zu grübeln. Vielmehr geht es darum, die Zeit so zu gestalten, dass wir positive Dinge daraus ziehen können.“

Während die Pflichtschulen und die Maturaklassen wieder auf den Präsenzunterricht umsatteln, bleiben die Oberstufenschüler noch zu Hause. „In Summe ist es natürlich eine sehr herausfordernde Situation, weil die sozialen Kontakte fehlen.“ Trotzdem erlebt Andreas Kaim, Obmann des Elternvereins der BHAK Hollabrunn und Vater eines Maturanten, die Situation als sehr geordnet und konstruktiv: „Was in der Phase sehr wichtig ist, ist eine gute Kommunikation mit den Schülern und den Eltern.“

Elternvertreter Andreas Kaim: „Für die Situation läuft es sehr gut.“ privat

Das funktioniere gut, da werden auch aktuelle digitale Medien genutzt; die Eltern werden zudem über Elternbriefe informiert. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Oberstufenschüler viel selbstständiger agieren und sich mit der EDV gut auskennen; kurzum meint Kaim: „Für die Situation, die wir haben, läuft es sehr gut.“

Der zweite Corona-Maturajahrgang ist schon kurz vorm Ziel und doch gebe es noch einige Unklarheiten, wie der Elternvereinsobmann erzählt: „Bis heute ist nicht klar, wie die Matura ablaufen wird. Da gibt es zwar schon Informationen, aber da ist dann die Frage: Wird das tatsächlich so sein?“ Auch wenn das Distance Learning gut funktioniere, einen klassischen Präsenzunterricht könne es nicht ersetzen: „Natürlich ist die Vorbereitung in einer Schule, wo man die Klassenkollegen und Lehrer um sich hat, einfacher, weil das die gewohnte Umgebung ist. Es ist über den digitalen Weg in der gewohnten Qualität nicht möglich.“

Dass sein Sohn nun im Unterricht von der Maskenpflicht betroffen ist, sieht Kaim gelassen: „Die Entscheidung ist aus meiner Sicht: Gehen wir mit Maske in die Schule oder bleiben wir zu Hause? Da glaube ich, dass die Maskenpflicht die bessere Entscheidung ist, weil mein Sohn in sein gewohntes Umfeld zurückkehren kann.“