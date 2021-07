Versucht zu beschwichtigen: ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky. Usercontent, ÖVP

„Die Extremwetterereignisse der letzten Tage und Wochen haben uns erneut vor Augen geführt, dass die Klimakrise längst bei uns angekommen ist“, sagt Ecker. Es müsse auf allen Ebenen gehandelt werden. So wollten die Grünen Hollabrunn ein Zeichen setzen und beantragten in der Gemeinderatssitzung, den Klimanotstand auszurufen.

Die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen sollte als Aufgabe von höchster Priorität wahrgenommen werden, fordern die Grünen. Weiters im Antrag: Das im Dezember 2019 beschlossene Klimaschutzkonzept für Hollabrunn wird dem Gemeinderat erneut zur Kenntnis gebracht werden. Und: Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft wird beauftragt, das bestehende Klimaschutzkonzept zu evaluieren und zu ergänzen, um die Einhaltung der Klimaziele in der Gemeinde Hollabrunn weiter voranzutreiben.

ÖVP gegen Klimanotstand-Formulierung

Doch mit dem Wort "Klimanotstand" konnte sich die Bürgermeister-ÖVP nicht anfreunden. Sie formulierte einen Gegenantrag: Im sogenannten e5-Beirat soll ein Gemeinde-Energie- und Klimaleitbild für Hollabrunn ausgearbeitet werden. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Angelegenheit sei der 55-Beirat eine geeignete Plattform, da dort alle Parteien des Gemeinderates der Stadtgemeinde Hollabrunn vertreten sind.

Dieses Energie- und Klimaleitbild soll anschließend im Gemeinderat zur Beschlussfassung gebracht werden. Danach soll es das Klimaschutzkonzept ersetzen. Themenbereiche: "Bauen.Wohnen, Mobilität.Raum, Wirtschaft.Nachhaltig, Energie.Versorgung, Land.Wasser, Mensch.Schutz". Als Termin für ein erstes Arbeitstreffen wurde der 7. Juli vorgeschlagen.

"Wir wollen hier an einem Strang ziehen und das Klimaleitbild entsprechend anpassen", spricht Bürgermeister Alfred Babinsky von einem "vernünftigen Gegentrag" und einem "gemeinsamen Weg".

"Zeichen wäre notwendig gewesen"

„Ich verstehe nicht, was es an diesem Statement auszusetzen gibt. Dieses Zeichen wäre notwendig gewesen, um auch auf Gemeindeebene deutlich zu machen, dass schnelles Handeln unumgänglich ist. Die anderen Parteien wollen lieber Schnellstraßen bauen anstatt ein klares Zeichen für die Klimapolitik zu setzen“, war Ecker mit der aufgeweichten Version seines Antrags nicht glücklich. Der Gegenantrag wurde dennoch einstimmig beschlossen.

Der Klimanotstand sei so definiert, dass erkannt wird, dass „der Wandel des Klimas einer Krise entspricht und dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um diesen befriedigend zu begrenzen, sagt der Grünen-Klubchef und unterstreicht: „Wir haben bereits im Herbst 2019 ein umfangreiches Paket an konkreten Klimaschutzmaßnahmen vorgelegt. Davon fanden nur wenige Punkte ins heute gültige Klimaschutzkonzept. Und nicht einmal das wird eingehalten, wie wir etwa bei den weiterhin stattfindenden Umwidmungen in Bauland und Anschaffungen von fossil betriebenen Fahrzeugen sehen.“

Die Grünen Hollabrunn wollen ihre bekannten und neue Vorschläge nun jedenfalls im e5-Beirat "mit Vehemenz" einbringen.

Im e5-Beirat der Stadtgemeinde Hollabrunn (seit Mai 2020):

Bürgermeister Alfred Babinsky, Teamleiter

Stadtrat Josef Keck, politischer Energiereferent

Baudirektor Stephan Smutny-Katschnig, Energiebeauftragter

Gemeinderat Thomas Bauer, Teammitglied

Gemeinderat Georg Ecker, Teammitglied

Gemeinderat Peter Tauschitz, Teammitglied

Stadtrat Friedrich Dechant, Teammitglied

Gemeinderat Michael Sommer, Teammitglied

Stimmen:

"Wir tümpeln im Schneckentempo dahin, was Klimaschutz und Klimawandelanpassung betrifft, weil immer noch zu viel blockiert wird." Grünen-Stadträtin Sabine Fasching

„Wann fangen wir endlich an? Jetzt, nicht morgen! Es ist eine Vogel-Strauß-Politik, die die ÖVP bezüglich Klimaschutz betreibt. Es ist wenig überraschend, dass der Wirtschaftsbund auf Bundesebene ganz offen die Klimaziele der Bundesregierung ablehnt und der lokale Wirtschaftsbund-Obmann und Bürgermeister auf Gemeindeebene ähnlich vorgeht." Peter Loy, Grünen-Gemeinderat