Erfolg mit Wasser: „Das Gute liegt oft so nahe“

Die Firma maxwater in der Aumühlgasse sagt Wegwerfplastik den Kampf an: Mit Spezialisierung auf nachhaltige, leitungsgebundene Wasserspenderlösungen und dem Einsatz modernster Filtertechnologien macht es sich das Unternehmen zur Aufgabe, den Verbrauch von Plastikflaschen einzudämmen.

Max Weigl ist Geschäftsführer und Gesellschafter von maxwater, das im April 2021 in Kooperation mit der Firma Redl gegründet wurde. Der 49-Jährige stammt aus Wieselburg, wo er heute noch wohnt. Seine erste Berufserfahrung in der Getränkeindustrie sammelte er unter anderem bei Stiegl und Ottakringer. Dann wechselte Weigl zum oberösterreichischen Unternehmen BWT, wo er weltweit für das Wasserspendergeschäft verantwortlich war. Aus dem Anliegen heraus, mit nachhaltigen Wasserspenderlösungen den Plastikwahn in Österreichs Unternehmen zu reduzieren, entstand schließlich die Idee für maxwater.

„Mit der heutigen Technologie macht es keinen Sinn mehr, Wasser von A nach B zu schleppen. Mittlerweile sind wir in der Lage, mit überschaubaren Kosten perfektes Trinkwasser lokal aufzubereiten“, sagt Weigl. Die Mission sei es, Unternehmen und Privathaushalte dabei zu unterstützen, ihren Plastikverbrauch zu minimieren und so einen Teil für eine nachhaltigere Zukunft beizutragen.

Maxwater legt einen ganzheitlichen Fokus auf regionales Wirtschaften. Mit Redl fand man den idealen Partner, der nicht nur die Vision teilt, sondern mit dem Standort in Hollabrunn auch modernste Infrastruktur – von Lagerplätzen über Schauräume und Werkstätten – zur Verfügung stellt.

Die moderne Filtertechnologie von BWT spielt ebenfalls eine große Rolle: So kommen bei maxwater ausschließlich BWT-Filter aus Österreich zum Einsatz, die nach Gebrauch in einen lokalen Recyclingkreislauf überführt werden. Sie entfernen nicht nur unerwünschte Schadstoffe und Mikroplastikteile aus dem Trinkwasser, sondern reichern dieses zudem mit wertvollem Magnesium an.

Auch für Schulen ist das Konzept interessant

Die Nachfrage ist groß: Nach einem anfänglichen Fokus auf Niederösterreich und Wien bietet die Firma seit Jänner 2022 ihren Service in ganz Österreich an. Innerhalb kürzester Zeit baute man sich einen beachtlichen Kundenstamm auf. Neben bekannten Namen, wie Haubis, kapsch, OBI oder die Raiffeisen Landesbank Kärnten, zählen auch kleinere Firmen sowie Kanzleien zum Portfolio.

An Schulen nimmt gesundes und nachhaltiges Wassertrinken ebenfalls einen immer größeren Stellenwert ein. So setzt unter anderem das Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt, eine der größten Schulen im Land, auf nachhaltige Wasserspenderlösungen von maxwater, um die Schüler zu regelmäßigen und gesunden Trinkpausen zu motivieren.

„Das Gute liegt oft so nahe, wir müssen es nur nutzen. Mit leitungsgebundenen Wasserspenderlösungen tun wir unserem Körper durch das mineralisierte Leitungswasser etwas Gutes und helfen gleichzeitig, unsere Welt Schluck für Schluck nachhaltiger zu gestalten“, erklärt Weigl.

