Klimaschutz-Projekt Hollabrunn ermöglicht Beteiligung an 350 PV-Paneelen

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Laden ein, sich am 22. April zu beteiligen: Raiffeisen-Bankdirektor Walter Pamperl, eNu-Regionalleiterin Regina Engelbrecht, Bürgermeister Alfred Babinsky und Stadtrat Josef Keck. Foto: Stadtgemeinde Hollabrunn

N ach dem großen Interesse zur Teilnahme an den zwei Photovoltaik-Bürgerbeteiligungen in den Vorjahren gibt die Stadtgemeinde Hollabrunn ihren Bürgern wieder die Chance, gemeinsam in den Klimaschutz zu investieren. Solar²-Bausteine können am Freitag, 22. April, von 14 bis 16 Uhr während des Hollabrunner Wochenmarkts beim Rathaus exklusiv erworben werden.