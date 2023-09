„Es hat mich überrollt wie ein Tsunami“: Redl Elektroanlagen insolvent

„Ich würd‘ mit euch gern über ein Eröffnungsfest sprechen. Aber ich muss euch sagen, dass die Redl Elektroanlagen GmbH Insolvenz anmelden muss.“ Dieser Satz fiel Geschäftsführer Hermann Redl sichtlich schwer. Nicht zuletzt, weil er, bevor er mit dieser Information an die Presse trat, die etwa 40 betroffenen Mitarbeiter über die Situation informiert hatte.

Die Redl Elektroanlagen GmbH ist eines von insgesamt fünf Unternehmen, die zur etwa 85-köpfigen Redl-Gruppe gehören und seit dem Frühjahr dieses Jahres unter einem neuen Dach am Hollabrunner Gewerbering angesiedelt sind. „Die anderen vier Unternehmen sind von der Insolvenz nicht betroffen“, betont der Geschäftsführer. Diese sind die Redl Holding, Redl Technologies, Redl Gastrosystems und Redl Servicepartner.

Es gab keine andere Möglichkeit Geschäftsführer Hermann Redl

Dass es gerade die Elektroanlagen GmbH getroffen hat, schmerze besonders. Denn dies ist die Elektrofirma, die lange Jahre das Kerngeschäft bildete und mit der 1966 alles begann. „Die Mitarbeiter sind viel mehr, sie gehören zu unserer Familie“, berichtet der Geschäftsführer von einem Beschäftigten, der seit 55 Jahren im Betrieb tätig ist. Mit 15 Jahren startete er die Lehre und ist in seiner Pension noch als Konsulent tätig.

Hermann Redl, Geschäftsführer der Unternehmen der Redl-Gruppe, hatte keine guten Nachrichten zu verkünden: Die Redl Elektroanlagen GmbH musste Insolvenz anmelden. Foto: marekknopp.com

Redls Wunsch ist es, dass eine andere Elektro-Firma die Redl Elektroanlagen GmbH kauft und sich am Standort der Redl-Gruppe einmietet, sodass die Mitarbeiter in Hollabrunn bleiben können. „Das wäre die schönste Lösung für die Mitarbeiter. Interesse von Mitbewerbern gibt es. Wir können die Gespräche aber nur einleiten“, weiß Redl, dass die Entscheidung darüber schließlich beim Masseverwalter liegt. Die Beschäftigten einfach auf die vier verbleibenden Redl-Unternehmen aufzuteilen, sei nicht möglich, „weil es sich um ganz andere Tätigkeiten handelt“, erklärt Werner Borns, der Rechtsanwalt, der der Firma Redl in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht.

Personalproblem, Lieferengpässe & Preissteigerung führten zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Wie kam es dazu, dass die Insolvenz unausweichlich war? Durch die hohe Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen („Den Boom gibt's auf der ganzen Welt.“) und die Errichtung großer Elektroanlagen ist das Unternehmen stark gewachsen. Steigt das Auftragsvolumen, benötigt man auch mehr Mitarbeiter. „Die Leut' mit der notwendigen Ausbildung gab's am Markt einfach nicht“, schildert Hermann Redl das Personalproblem. Hinzu kamen Lieferengpässe, Baustellen konnten nicht fristgerecht fertiggestellt werden, sie wurden unterbrochen und mussten mit Mehraufwand später fertiggestellt werden. „Du bist den Kunden mit dem Preis im Wort“, erklärt Redl, dass die Materialpreise extrem angestiegen sind.

Das ganze Ausmaß kennen die Redls selbst erst seit gut drei Wochen. Der Prokurist, der für den operativen Betrieb der Redl Elektroanlagen GmbH zuständig war, hat gekündigt. Als die Leitungsaufgaben im September neu verteilt wurden, wurde festgestellt, dass „bei einigen Baustellen noch umfangreiche Leistungen zu erbringen, jedoch keine Umsatzerlöse mehr zu erwarten sind“, fasst Jurist Borns die prekäre Situation zusammen. „Es hat mich überrollt wie ein Tsunami“, schildert Redl, wie es ihm geht und ergänzt: „Es gab keine andere Möglichkeit.“ Eine wirtschaftliche Fortführung der Redl Elektroanlagen GmbH konnte nicht mehr gewährleistet werden, das Insolvenzverfahren wurde eingeleitet.

Ein Blick in die Redl-Geschichte: