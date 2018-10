Das Studentenheim liefert das Mittagessen für die Kinder in die Hollabrunner Kindergärten. Den Eltern wurden dafür bisher 3 Euro pro Menü verrechnet. Der Produzent hob diesen Preis nun um einen Euro an. Diese Erhöhung – die Differenzkosten betragen etwa 24.000 Euro - werde aber nicht an die Eltern weitergegeben, sondern von der Gemeinde übernommen. Diese finanzielle Entlastung verkündete die Stadtgemeinde in einer Aussendung.

Betreuung für Kindergartenkinder in allen Ferien

Das ist aber nicht die einzige Maßnahme, die Hollabrunn als „familienfreundliche Gemeinde“ setzt, um den Eltern unter die Arme zu greifen. Auch beim Kinderbetreuungsangebot wurden Verbesserungen erzielt: In Kooperation mit dem Roten Kreuz bietet die Stadtgemeinde ab den kommenden Weihnachtsferien Betreuung im Kindergarten in der Brunnthalgasse an. Diese Kinderbetreuung wird in den Weihnachts-, Semester- und Osterferien angeboten. Die Öffnungszeiten sind von 7 bis 16 Uhr geplant. Die Kosten werden sich pro Woche und Kind auf 54 Euro belaufen (ohne Mittagessen und Bastelbeitrag).

Stadtchef Bernreiter: „Stellen Mittel für Verbesserungen gerne bereit"

Wer dieses Angebot bereits in den Weihnachtsferien in Anspruch nehmen will, kann die Kinder bis spätestens 25. November direkt beim Roten Kreuz (059144/57090) oder online auf der RK-Homepage anmelden. Fachbereichsleiterin Gabriele Schönauer steht für Fragen zur Verfügung.

„Mir ist klar, dass all diese Maßnahmen Geld kosten werden, jedoch bin ich für unsere Kinder gerne bereit diese Mittel bereit zu stellen, wenn damit eine Verbesserung im Angebot erzielt werden kann“, betont Bürgermeister Erwin Bernreiter.