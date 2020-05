„Es war wirklich der Hammer“, sagt Arno Klien zu seinem 80. Geburtstag, den er am vergangenen Sonntag beging. Bereits am Samstag wurde mit der Familie gefeiert, natürlich mit einem Spaziergang im Wald. „Als sie gefahren sind, sagte Inge, ich soll mich fertig machen, wir fahren.“ Wohin die Reise gehen sollte, wollte ihm seine Gattin nicht verraten.

Im Füllersdorfer Hof (Bezirk Korneuburg) von Familie Summerer wurde das Geheimnis gelüftet: „Da standen sie Spalier, natürlich in genau einem Meter Sicherheitsabstand“, freute sich der Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes, dass der Vorstand eine Überraschungsfeier organisiert hatte.

Von ihnen erhielt der ehemalige Gym-Lehrer auch eine Urkunde: „Damit ich’s glaub’, dass ich jetzt wirklich 80 bin. Ich brauch’ ja alles schriftlich“, scherzt Klien, der betont, keine „Pulverl“ zu nehmen. „Mir tut auch nix weh“, ist er froh, bei so guter Gesundheit zu sein. Seine Frau Inge versuche aber manchmal, ihn für irgendwelche Mittelchen zu begeistern: „So wie für die Grapefruitkern-Kapseln. Die sind dann fürs ewige Leben“, lacht der Naturliebhaber.

privat Waldtorte für Arno Klien

Von seinen „Waldfreunden“ gab’s zudem eine köstliche „Waldtorte“ zum Kaffee. „Es war eine total gmiadliche und klasse G’schicht“, freute sich Arno Klien über die Überraschung.

An seinem eigentlichen Geburtstag ging es nach Tirol, denn der Muttertag musste mit „der Omi“ gebührend gefeiert werden. Immerhin beging Hermine Jirka am 26. April ihren 100. Geburtstag. „Ich profitier’ vom Transfer der Gene“, erzählt der Hollabrunner von seiner rüstigen Schwiegermutter, die immer noch ab und zu mit dem Auto unterwegs ist. „Die Omi legt uns ganz schön was vor.“

„E-Bike brauch’ ich derweil noch nicht“

Er selbst wollte am 21. Mai feiern. Dass nun verschoben werden musste, stört Klien nicht besonders, denn: „Ich bin eigentlich gar nicht auf Geburtstag eingestellt.“

privat Das stellt den 80er in den Schatten: 100 Jahre ist „die Omi“, Arno Kliens Schwiegermutter Hermine Jirka, seit 26. April alt. „Die legt uns ganz schön was vor“, bewundert er die rüstige Tirolerin.

Das liege sicherlich daran, dass er gerade an seinem Buch „Spuren nicht nur im Schnee – 80 Jahre im Rückspiegel“ arbeitet. Darin geht es ums Skifahren, um den Wald und sogar den Bergbau. Sechs Bürgermeister – von Japan bis Hollabrunn – haben ein Vorwort beigesteuert. Der Erscheinungstermin ist noch offen.

Was sich jemand wie Arno Klien wünscht? „Eigentlich hab’ ich keinen Wunsch. Inge hat gefragt, ob ich ein E-Bike möchte. Aber ich hab’ gesagt: Nein, das brauch’ ich derweil noch nicht“, erzählt er lachend. Ein Wunsch fällt ihm dann aber doch noch ein: „Dass sich die Natur wieder erholt.“ Dass die Natur in der Coronakrise wieder näher ans Volk gerückt ist, begrüßt der 80-Jährige. Und hofft, dass das nachhaltig so sein wird.

Elisabeth Schöffl-Pöll und Otto Schöffl wandten sich indes mit einem Sprüchlein an den „Jungspund Arno, den stets freundlichen Kollegen, den größten Waldschützer aller Zeiten, den Begründer des Sommerlindenplatzes am Hubertusweg, den Führer durch Wald und Gefilde“, und wünschten „vor allem die Erhaltung der sichtbaren Jugend und viel Schaffenskraft für die kommende Zeit – solche Menschen braucht Hollabrunn!“