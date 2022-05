Hollabrunn feierte "50 Jahre Gartenstadtkirche" mit Kirtag

Werbung

Umrahmt wurde die Feier durch moderne Gesänge der Musikgruppe „Let’s sing“ unter Martin Marte-Singer und Marianne Graf. Pfarrer Schipfer führte vor dem beherrschenden Glasfenster von Franz Deed, das die Geheime Offenbarung zeigt, an die Anfänge des Kirchenbaues, der nach dem Zweiten Vatikanum als Zeltkirche unter Pfarrer Österreicher und Kaplan Franz Forsthuber begonnen worden war. Aber nicht die Kunstwerke, wie etwa das Mosaik des Künstlers Hermann Bauch an der Außenseite, wären das Wichtigste, sondern die Menschen, die den Raum mit Leben erfüllten.

Das Kulinarium war perfekt, sowohl im Zelt als auch im Freien hinter der Kirche waren Bänke aufgestellt worden. Die Hollabrunner Tanzlmusik spielte unermüdlich auf und es gab einen Weinstand, betrieben von Familie Breindl. Wie es zu einem richtigen Kirtag gehört, konnten sich die jungen Gäste in einer Schiffschaukel vergnügen. Bei Kinderstationen konnte man bei emsigen Betreuern entweder Bilder malen oder sich schminken lassen.

Nächster "Pflichttermin" lässt nicht lange warten

Herbert Fürnkranz warb mit der Festschrift „Mit Maria zu Jesus“ um Spenden. Pfarrer Schipfer erinnerte von Tisch zu Tisch gehend an das Kabarett mit Stefan Haider, das am 11. Juni um 19 Uhr in der Gartenstadtkirche geboten werden wird.

So erfreuten sich Jung und Alt an der gelungenen Festveranstaltung. Kein Wunder, dass die gesamte Stadtprominenz mit Partnern anwesend war, aber auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Landtagsabgeordnete a.D. Marianne Lembacher waren gekommen.

