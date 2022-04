"Feilschen" um Pachtpreise ärgert SPÖ

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

„Nicht einmal ein Jahr sind die neuen Pachtpreise in Kraft und schon stellt ein Landwirt den Antrag auf Reduktion der Bonitätsstufen seiner Pachtfläche.

Zügel sind zu locker, findet SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant. Foto: NÖN

Man fühlt sich fast an den Greißler von früher bei der Wurstabteilung erinnert. Wie viel darf’s heute sein?“, hadert SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant mit der Änderung der Bonitätsstufe von 2 auf 3 einer Ackerfläche im Ausmaß von über 10.000 m² in der KG Suttenbrunn. ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger attestiert hingegen „künstliche Aufregung“.

Schlechter Zustand des Bodens als Grund

Als Gründe werden in der Antragstellung die schlechten Bodenverhältnisse und die Beschattung der besagten Fläche angeführt. Für Dechant unbegreiflich. „Die anscheinend zuletzt brachliegende Fläche ist jetzt sicher genauso, wenn nicht fruchtbarer als die umliegenden Flächen, wo überall angebaut wird.“

Auf dem Weg dorthin seien außerdem jede Menge Dachziegel am Feldweg entleert worden. Es sei nicht begreiflich, warum hier tatenlos zugesehen wird. „Jeder Normalbürger muss für einen Kubikmeter Bauschutt 60 Euro im Sammelzentrum zahlen“, ärgert sich der SPÖ-Stadtrat.

Gemeinde verpachtet 429 landwirtschaftliche Flächen

Zu Recht? 429 landwirtschaftliche Flächen hat die Stadtgemeinde Hollabrunn an insgesamt 106 verschiedene Landwirte verpachtet, klärt Schnötzinger auf. 34 Prozent dieser Flächen sind übrigens unter 1.000 m² groß, 73 Prozent unter 5.000 m², die Verpachtung erfolge aufgrund öffentlich bekannter Verpachtungsrichtlinien. Abhängig von Bodenertragsgüte, Erschließung, Hang- und Randlage, Grundstücksgröße und Grundstücksform wird in drei Tarifstufen klassifiziert.

„Wir haben alle Tarife erhöht und mit den Pächtern neue Verträge geschlossen“, bestätigt Schnötzinger. In diesem Zusammenhang habe ein Landwirt für eine Fläche um Neueinstufung ersucht. Und das sei ihm im zuständigen Ausschuss einstimmig zugestanden worden. „Für das betroffene Grundstück ist eine behördlich festgelegte Bodenklimazahl ausgewiesen, welche eine schlechte Bodengüte belegt“, so der ÖVP-Stadtrat.

Die verpachtete Teilfläche des Grundstückes sei in einer Hanglage am Waldrand über einen Erdweg erschlossen. Nachdem eine andere Teilfläche des Grundstückes auch begründet in der schlechteren Stufe klassifiziert ist, sei es noch naheliegender, dies dem nun ansuchenden Landwirt zuzugestehen, so Schnötzinger. In Anbetracht der übrigen 428 Flächen sehe er kein Feilschen um Pachtpreise.

Bezüglich des Feldwegs habe der Landwirt den fast ausschließlich von ihm selbst genutzten Weg auf Privatgrund mit reinen Tondachziegeln, welche nach dem Hagelunwetter im Vorjahr ausreichend zur Verfügung waren, geebnet und ausgeglichen. „Grundsätzlich wird auch durch die Güterwegeabteilung des Landes die Verwendung von Tondachziegeln zum vereinzelten Ausgleichen von Erdwegen geduldet“, erklärt Schnötzinger. Dies sei unbedenklich, wenngleich es „natürlich nicht die Regel für die Sanierung sein soll“.

