Fernwärmeausbau sorgte für Behinderungen am Hauptplatz

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Für die Grabungsarbeiten muss die Pfarrgasse in Fahrtrichtung Wienerstraße ab der Kreuzung Hauptplatz L 27 bis zur Liegenschaft Pfarrgasse 3 gesperrt werden. So wird die Pfarrgasse auf die Länge des Rathausgebäudes zu einer Einbahn in Richtung Hauptplatz.

Für die Leitungsverlegung im Bereich der Einmündung der Badhausgasse in den Hauptplatz muss die Badhausgasse zwischen der Schmiedgasse und dem Hauptplatz an mehreren Tagen stundenweise (Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 11 Uhr) gesperrt werden.

Die Stadtgemeinde Hollabrunn und die EVN bitten um Verständnis für diese Beeinträchtigungen.

