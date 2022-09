Fest am Hauptplatz: Therapie für Philip gesichert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Philip Boeck aus Glaubendorf ist ein wahrer Kämpfer. Mit zwölf Jahren erlitt er bei einem Unfall auf der Skipiste ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie ein Polytrauma. Seitdem ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Die rechte Körperhälfte ist motorisch beeinträchtigt, am rechten Auge kann er nicht mehr sehen.

Obwohl er nicht sprechen kann, versteht er alles. Und gewinnt nun ein Stück Lebensqualität und Selbstständigkeit zurück. Wesentlichen Anteil daran hat seine Exoskelett-Therapie: In kürzester Zeit hat Philip mit dieser vielversprechenden Technologie – im wahrsten Sinne des Wortes – Fortschritte gemacht, er kann sogar wieder einige Meter gehen. Doch mit dem Therapie-Erfolg kommen gleichzeitig hohe Kosten auf seine Familie zu.

Deshalb wandte sich Eva Boeck-Gaye, Philips Mutter, an die Hollabrunner Charity-Organisationen, wo die Damen der Kiwanis-Freyja, allen voran Katja Mayer, ab Oktober neue Präsidentin, die Federführung einer Benefizveranstaltung zugunsten Philips Therapie-Finanzierung übernommen haben. Diese fand am Samstag am Hauptplatz statt, genau am Geburtstag von Philip, den er sich übrigens mit seiner jüngeren Schwester Katharina teilt.

„Wenn viele etwas Gutes tun, kommt Großartiges zustande“, leitete Freyja-Präsidentin Annemarie Mittermayr die Scheckübergabe an den 21-Jährigen und seine Familie ein. „Hollabrunn ist die heimliche Hauptstadt der österreichischen Charity-Clubs“, stellte sie fest, ehe sie die Spendensumme verkündete: 8.400 Euro werden die Exoskelett-Therapie für die nächsten eineinhalb Jahre ermöglichen.

Spendensumme rührte Mutter zu Tränen

Kiwanis-Freyja, Kiwanis, Lions, Rotary, Blue Knights, Tekutech GmbH und „Austria Triker und Biker mit Herz für Kinder“ trugen zu gleichen Teilen zur Endsumme bei. Philip strahlte, seine Mutter war zu Tränen gerührt. „Seine Geschwister sind seine besten Therapeuten“, ist sie ihren fünf Kindern für den tollen Zusammenhalt innerhalb der Familie dankbar.

Dass den Damen der Kiwanis-Freyja Kinder und Jugendliche sehr am Herzen liegen, spiegelte sich im Rahmenprogramm wider: Zauberkünstler Florian Graf sorgte mit seinen Luftballon-Kreationen für gute Laune, Glitzer-Tattoos und Hüpfburg waren ebenfalls ein großer Hit. Tombola, Kulinarisches und Live-Musik von Markus Hackl samt Band rundeten den Nachmittag ab.

