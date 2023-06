Feuerwehr rettete bewusstlose Person aus brennendem Haus

Montagmittag wurden die Feuerwehren Hollabrunn und Magersdorf zu einem Wohnungsbrand im Stadtgebiet von Hollabrunn alarmiert. „Da sich zu diesem Zeitpunkt einige Mitglieder im Feuerwehrhaus aufhielten, konnte das erste Fahrzeug bereits wenige Sekunden nach der Alarmierung zum Einsatzort aufbrechen“, berichtete der Hollabrunner Feuerwehrkommandant Markus Pfeifer.

Was die FF-Kameraden am Einsatzort vorfanden: Eine stark verrauchte Wohnung, in der sich laut Notruf noch eine Person befinden sollte. Darum rückte auch sofort ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung ins Gebäude vor. „Kurz danach wurde die Person bewusstlos vorgefunden und konnte durch den Atemschutztrupp gerettet werden“, so Pfeifer. Die Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades dem Rettungsdienst übergeben.

Ein zweiter Atemschutztrupp führte zeitgleich Löschmaßnahmen durch, die rasch erfolgreich waren, sodass nach wenigen Minuten das Brandaus gegeben werden konnte. Zusätzlich wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, um die Wohnung rasch rauchfrei zu bekommen. Nach rund einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet und die Polizei konnte übernehmen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Hollabrunn mit 16 Mitgliedern, die Feuerwehr Magersdorf, das Rote Kreuz Hollabrunn und die Polizei.