Hin und wieder kommt es im Topbody Fitnesscenter vor, dass sich jemand „hineinschummelt“ und trainiert, ohne Mitglied zu sein oder sich eine Tageskarte besorgt zu haben. „Ich habe mich bei der Polizei informiert, was man hier machen kann, weil ich deswegen nicht 133 wählen möchte“, sagt Betreiber Sascha Bauer.

Bei der Hollabrunner Polizei sei er von einer Dame sehr gut beraten worden und habe eine Telefonnummer bekommen. Denn das Erschleichen einer Leistung ist schließlich kein Kavaliersdelikt.

„Vor und nach dem Vorfall wurde ich gut beraten. Nur dazwischen habe ich den faulen Willi erwischt.“Sascha Bauer über den Polizei-Einsatz in seinem Fitnesscenter.

„Ich war sehr zufrieden“, sagt Bauer. Jedenfalls so lange, bis es zum ersten Einsatz kam. Er selbst war in seinem Horner Studio, da dort ein großer Umbau über die Bühne geht, als die Polizei in Hollabrunn eintraf. „Mein Mitarbeiter hat mich angerufen“, erinnert sich Bauer an das Gespräch.

Sascha Bauer ärgert sich über das Verhalteneines Polizei-beamten. | Sandra Frank

Der Beamte habe ihm am Telefon gesagt, dass er nichts machen könne, Bauer aber sein Zutrittssystem überdenken müsse. Nach einem längeren, lauteren und erfolglosen Gespräch setzte sich der Unternehmer schließlich ins Auto und fuhr nach Hollabrunn, direkt zur Polizei.

„Ich hatte den Eindruck, der Kollege wollte sich den Papierkram ersparen und hat es einfach mit Arbeitsverweigerung versucht“, ärgert sich Bauer. Dieser habe weder einen entsprechenden Umgangston an den Tag gelegt, noch habe er deeskalierend eingewirkt.

„Wenn es Richtung Gerichtsdelikt geht, kann so etwas natürlich zur Anzeige gebracht werden“, sagt Bezirkspolizeikommandant Otto Schwingenschlögl auf NÖN-Nachfrage. Ein Beamter müsse diese vor Ort aufnehmen.

„Vor und nach dem Vorfall wurde ich gut beraten, da waren fleißige Arbeitsbienen am Werk. Nur dazwischen habe ich den faulen Willi erwischt“, erzählt Bauer, dass die Polizisten der Hollabrunner Dienststelle die Anzeige aufnahmen. Der entstandene Schaden wurde vom Übeltäter mittlerweile übrigens beglichen.