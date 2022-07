"Flächenfraß" vs. Wohnbedarf: Wohin führt der Weg?

Werbung

In einer weiteren Gemeinderatssitzung zu einigen Liegenschaftsangelegenheiten, die vergangene Woche abgehalten wurde, beschloss der Gemeinderat die Umwidmung von Grünflächen beim Hollabrunner Friedhof (Tannenweg) in Bauland. Für die Grünen ein falsches Signal. Sie stimmten als einzige Fraktion dagegen.

„Hollabrunn wächst bis 2025 um bis zu 3.400 Menschen, das ist fast ein Drittel der Wohnbevölkerung. Mit diesen Umwidmungen wird das Wachstum nun noch weiter angeheizt“, mahnt Grünen-Klubchef Georg Ecker. Es sei definitiv der falsche Zeitpunkt, den Wohnbau noch weiter anzuheizen. Das rasche Wachstum habe Auswirkungen auf Hollabrunn, die nicht absehbar seien, verweist er auf deutlich mehr Verkehr, hohe Infrastrukturkosten und zusätzliche Versiegelung.

„Im Klimaschutzprogramm haben wir 2019 beschlossen, dass Leerstände zu verwerten sind, bevor neue Flächen erschlossen werden“, erinnert Ecker. Es seien derzeit rund 15 Prozent des bestehenden Wohnbaulandes unbebaut. „Leider nimmt der Hollabrunner Gemeinderat offenbar seine eigenen Beschlüsse aus der Vergangenheit nicht sehr ernst“, kritisiert Ecker.

Die Grünen fordern einen Umwidmungsstopp und eine Ausweitung der bestehenden Bausperre – „solange das in Ausarbeitung befindliche Örtliche Entwicklungskonzept nicht abgeschlossen ist und noch keine zeitgemäßen Bebauungsvorschriften für den schonenden Umgang mit Grund und Boden festgelegt wurden. Wir müssen erst einmal die Pause-Taste drücken“, fordert Ecker.

„Ich will nicht, dass die Jungen abwandern“

ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky verweist indes darauf, dass es sich am Tannenweg um Eigengrund der Stadtgemeinde handelte und man sich im Rahmen der vorgegebenen Flächenbilanz bewegt. Es gebe einen Bedarf für Einfamilienhäuser. „Wir haben diesen Schritt gesetzt, weil wir kein einziges Grundstück mehr hatten, das wir anbieten konnten. Ich will nicht, dass die Jungen abwandern“, betont der Stadtchef.

Umgekehrt kritisiert Babinsky unrealistische (und abgelehnte) Anträge der Grünen, die etwa forderten, dass Unternehmer ihre Carports verpflichtend mit Photovoltaik ausstatten müssen. „Ich tu mir schwer, einem Unternehmer derartige Zusatzkosten aufzuerlegen.“

Dass die Zuzugszahlen explodieren, stimme jedenfalls nicht, betont der Bürgermeister und erinnert im NÖN-Gespräch einmal mehr an das „Konzept 2040“, in dem die (Bevölkerungs-)Ziele klar festgelegt werden sollen.

Nicht mitgestimmt hat bei der Bauland-Widmung übrigens auch die Liste Scharinger. Allerdings nicht, weil sie grundsätzlich gegen die Möglichkeit ist, Platz für Einfamilienhäuser zu schaffen, sondern weil sie wollte, dass die Flächen nur an Hollabrunner verkauft werden. Gegen den Leerstand komme die Gemeinde in einigen Fällen schwer an, so Stadtrat Wolfgang Scharinger: „Ich versteh’ auch den Eigentümer, der nicht verkaufen will, wenn er kein Geld braucht.“

