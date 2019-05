Warum der Kanzler den „erfolgreichsten Innenminister aller Zeiten, der alles umgesetzt hat, was er im Wahlkampf versprochen hatte“, loswerden will, kann Lausch nicht nachvollziehen. Skandale habe es innerhalb der ÖVP ebenso gegeben, in einer Zeit als Justiz- und Innenministerium in schwarzer Hand gewesen sind. „Der Innenminister wurde da aber nie ausgetauscht.“

Dass die Freiheitlichen Minister nach Kickls Rauswurf nun auch die Regierung verlassen, war für den Nationalratsabgeordneten eine logische Folge: „Wir mussten ein Zeichen setzen. Die Erpressung ist nicht gelungen.“ Statt der blauen Minister sollen laut Kurz Experten und Spitzenbeamte bis zu den Neuwahlen zum Einsatz kommen. Der Nationalratsabgeordnete ist sicher: „Das werden schwarze Superbeamte sein. Dann ist wieder alle Macht in den Händen der ÖVP.“