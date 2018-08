Zum zweiten Mal wurde im Alten Schlachthof in Hollabrunn das „ASHtival“ ausgerufen. Eigentlich Open Air geplant mussten die Bands witterungsbedingt Indoor spielen, was die Bands zu noch mehr Einsatz und Spielfreude animierte.

Zu hören und zu erleben gab es ordentlich was: Zum einen das Debüt der Niederösterreicherin Kinga Dula, die sich keinen Künstlernamen verpasst hat, sondern tatsächlich so heißt. Die Singer-Songwriterin heimste mit ihrem ausdruckstarken Akustik-Set die Sympathien des Publikums ein.

An Einsatz ließen es auch die heimischen Bands „Holidays Refused“ und „Rebell Bagatell“ nicht missen. Die tschechische Band „Krang“ bereite dann stimmungstechnisch den Weg für den Headliner des Abends, die schwedischen Punk-Rock-Oldies „Misconduct“. Aber bereits am frühen Nachmittag war der Alte Schlachthof gut gefüllt mit Gästen aus ganz Österreich und natürlich dem Bezirk, wie Mitorganisator und Landtagsabgeordneter Georg Ecker zu berichten wusste.

Wie schon im Vorjahr wurde das Festival als Non-Profit-Veranstaltung geführt, wofür sich an die 30 Ehrenamtliche engagierten. Ein Teil des Erlöses wird an das Hollabrunner „Sonnendach“ gespendet. „Uns ist wichtig, auch einen sozialen Aspekt mit unserem Festival zu erfüllen“, sagt Mit-Organisator Georg Glasl. Wie viel beim „ASHtival“ zusammengekommen ist, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.

Den Bands, die von der guten Organisation der Veranstaltung beeindruckt waren und alsbald wiederkommen wollen, und die Gäste, deren Anzahl sich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat, waren jedenfalls hellauf begeistert. „Das motiviert für nächstes Jahr - das ASHtival wird es daher auch 2019 geben“, so Ecker.