Galerie grenzart: Möge das Kultur-Jahr beginnen

Wenn Galerie-Obfrau Patrizia Mantler-Stockinger beim Neujahrsempfang eine Rückschau auf 2022 und Vorschau auf das Ausstellungsjahr 2023 hält, weiß man, dass die zertifizierte Kulturvermittlerin auf dem richtigen Platz ist.

Die Rückschau wurde noch untermauert durch die Ausstellung jener Exponate, die beim Symposium im Sommer in Raschala entstanden waren, die Erklärungen dazu gab Robert Petschinka. Die Vorschau gestaltete sich umfassend, wobei bereits am 20. Jänner die erste Ausstellung von Christine Krapfenbauer-Cermak & Barbara Fuchs – „Biophilia – Bibliophilia“ – über die Bühne gehen wird. Sowohl Krapfenbauer-Cermak als auch Malakademie-Leiterin Ilse Sandmair und die Wahlweinviertlerin Ursula Hentschläger führten in kommende Veranstaltungen ein.

Hannah Scheibenpflug, die einmal mehr für das reichhaltige Buffet verantwortlich zeichnete, wagt sich im Oktober über eine Ausstellung der leider verstorbenen Mitglieder Renate Korinek, Glaskünstlerin, und Rudi Stressler, Keramiker, heran, die sie sehr sensibel gestalten will. Eine Gruppenausstellung im Juni zum Thema „Wir müssen reden“ versammelt die Mitglieder der grenzART zu künstlerischen Herausforderungen.

Traditionell wird die NöART (NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur) gemeinsam mit der Stadtgemeinde Hollabrunn ein Thema aufgreifen, dieses Mal „Musik im Fokus der Bildenden Kunst“. Im Mai wird der Lyrik mit Literaten aus Wien und Sierndorf gefrönt.

Auffallend viele Gäste, denen man bisher noch selten oder nie bei der grenzART begegnet war, bereicherten den Neujahrsempfang. Das komplette Ausstellungsprogramm der Galerie ist auf der Website www.grenzart.org zu finden oder man holt es sich im Regionenshop.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.