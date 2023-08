Gegen 30er und PV: FPÖ sammelt jetzt Unterschriften

Es sind zwei Themen, die zuletzt in der Gemeinde Hollabrunn aufgepoppt sind und für Polit-Debatten sorgen. Zwar versucht die Bürgermeister-ÖVP, ausgestattet mit absoluter Mehrheit, den Ball flach zu halten, doch das gelingt nur bedingt.

So geht es zum einen, wie die NÖN bereits berichtete, um die geplante Änderung des Raumordnungsgesetzes, um einige wenige Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet zu ermöglichen. Zum anderen um Tempo 30 im Ortsgebiet, wo Hollabrunn eine von über 60 Gemeinden ist, die für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung eintritt, um auch im Hautpverkehrsnetz und auf Landesstraßen einen 30er rasch und ohne Hürden umsetzen zu können - dort, wo es die Gemeinde für sinnvoll hält.

Eine Aussage in einer Aussendung der Stadtgemeinde ließ jedoch die Gegner eines generellen 30ers aufschrecken: „Könnte die Höchstgeschwindigkeit auf alle Straßenzüge ausgeweitet werden, wäre die Regelung einfach und klar, weil die gleiche Geschwindigkeit für alle Straßen im Ortsgebiet gültig wäre. Sie würde damit für noch mehr Sicherheit sorgen.“

„Genereller 30er wäre eine Frotzelei“

So will die FPÖ mit Solo-Gemeinderat Michael Sommer nun Schwarz auf Weiß mit einem Initiativantrag sichergestellt wissen, dass es ein Nein zu einem generellen Tempo 30 im gesamten Gemeindegebiet gibt. „Ich bin nicht grundsätzlich gegen Tempo 30, aber es macht nur an neuralgischen Stellen einen Sinn - vor Kindergärten, Schulen, an gefährlichen Kreuzungen“, sagt Sommer. „Und dort haben wir den 30er ja eh schon.“ Alles andere würde über das Ziel hinausschießen und wäre eine Frotzelei der Autofahrer, „die in letzter Zeit eh schon genug mitgemacht haben“.

Immerhin sei Hollabrunn eine Pendlerstadt und viele Hollabrunner seien auf ihr Auto angewiesen. Unterstützt wird der Initiativantrag von mehreren Bürgern rund um den Hollabrunner Thomas Krutiak, der als stellvertretender Zustellungsbevollmächtigter am Antragszettel zu finden ist.

„PV-Projekte bitte dort, wo es intelligent ist“

Genauso verhält es sich beim zweiten Initiativantrag, mit dem ein Nein zu PV-Freiflächenanlagen auf Ackerboden gefordert wird. „Ich bin ein großer Fan von PV-Energie, aber bitte dort, wo es intelligent ist“, sagt Sommer. Es gäbe noch genug Gebäude und versiegelte Flächen in öffentlicher Hand, die man mit Photovoltaik ausstatten sollte. Die Äcker sollen ausnahmslos dazu verwendet werden, Getreide anzubauen. „Wir sind die Kornkammer Niederösterreichs“, unterstreicht der Freiheitliche, dass es hier um die Lebensmittelversorgung gehe. Außerdem wären die PV-Freiflächenanlagen auch dem Ortsbild nicht zuträglich, sagt Sommer und meint damit speziell ein mögliches Projekt in der Nähe der Hollabrunner Kellergassen.

Sommer fürchtet außerdem, dass mit derartigen Projekten die Netzkapazitäten an ihre Grenzen gebracht würden und möglicherweise Privathaushalte mit eigenen Vorhaben beschnitten werden könnten. Darüber hinaus sollen mehr Anreize für Private geschaffen werden, eigene PV-Anlagen zu installieren.

186 Unterschriften für erfolgreichen Antrag nötig

Die Argumente von ÖVP, Grünen und SPÖ, die sich sehr wohl für PV-Freiflächenprojekte aussprechen: Ohne diese geht's nicht, um den Bedarf an sauberer Energie zu decken; sie müssen im Gemeinderat durchgewunken werden und das geschehe ohnehin nur dann, wenn ausreichend Netzkapazitäten verfügbar sind und auch die Allgemeinheit etwas davon hat; sie stören das Ortsbild kaum; sie können auch einen Mehrwert für die Landwirtschaft darstellen; das Argument der Gefährdung der Lebensmittelsicherheit sei reine Panikmache.

Ist überzeugt, dass es nicht an Unterzeichnern mangeln wird: Michael Sommer. Foto: NÖN

Für Sommer bleibt jedoch klar: „Was sich in der Theorie gut anhört, ist nicht zu Ende gedacht.“ 186 Unterschriften sind jeweils nötig, damit die Initiativanträge im Gemeinderat behandelt werden. Der Freiheitliche macht sich keine Sorgen, dass diese locker erreicht werden. „Persönliche Gespräche mit dem Bürgermeister haben keine Wirkung gezeigt. Also wollen wir ihm jetzt zeigen, dass das nicht die Meinung einer kleinen Minderheit ist.“

Ab sofort werden Unterschriften gesammelt. Am 18. August und am 8. September wird es im Rahmen des Wochenmarktes am Hauptplatz einen eigenen Stand geben. Bis Mitte September sollen die Anträge dann im Rathaus am Tisch liegen. Ende September folgt die nächste Gemeinderatssitzung.

„Initiativantrag sollte nicht von Politiker kommen“

Die Argumentation gegen die PV-Freiflächenanlagen gleicht übigens jener der Liste Scharinger. „Ich bin froh, dass auch eine weitere Fraktion auf die Bevölkerung hört“, kommentiert Sommer diesen Umstand. Bürgerliste-Chef Wolfgang Scharinger verfolgt den freiheitlichen Vorstoß jedoch mit Argwohn: Es wäre besser, wenn derartige Initiativanträge nicht von Politikern kommen, sondern von der Bevölkerung. Deshalb sei er dafür auch nicht zur Verfügung gestanden.

Außerdem sei Sommer unglaubwürdig, denn dieser habe vor einem Jahr selbst noch pro PV-Freiflächenanlagen gestimmt. Damals ging es um einen Tausch von Grundstücken, um sicherzustellen, dass derartige Anlagen im Fall der Fälle auf Ackerflächen mit schlechten Bodenqualitäten errichtet werden.