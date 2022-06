Gegen Gackerl-Sünder: Bürgerliste wünscht sich "DogWatcher"

Werbung

„Die Verunreinigung des öffentlichen Raumes durch Hundekot stellt ein hygienisches als auch gesellschaftliches Problem dar, das durch das Aufstellen von Hundekotsackerlspendern alleine nicht zu lösen ist“, sagt Gemeinderat Peter Tauschitz.

Die Sackerlspender, die auf Initiative von Stadtrat Wolfgang Scharinger an frequentierten Orten im Gemeindegebiet aufgestellt wurden, seien eine gute Sache, aber nur dann sinnvoll, wenn die Sackerl in einem Abfallbehälter entsorgt werden. Doch oft landen diese erst wieder in der Landschaft.

„Wir haben uns daher umgesehen, wie diesem Problem in anderen Gemeinden begegnet wird, und sind auf das Modell ‚DogWatcher‘ aufmerksam geworden“, schildert Tauschitz. Hier gehe es um „aufklären und informieren statt strafen“: Unter diesem Motto werden die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Hunde im öffentlichen Raum von DogWatchern im Auftrag der Gemeinde kontrolliert und an die Einhaltung erinnert. „Das Modell ist in anderen Gemeinden seit Jahren erfolgreich und wird auch bei Hundehaltern gut angenommen“, sagt Tauschitz.

Der Vorschlag der Liste Scharinger ist eine Erweiterung des Aufgabengebietes für den in Hollabrunn bereits beauftragten Wachdienst zur Parkraumüberwachung. Nun soll dazu ein Gespräch mit Sicherheitsgemeinderat Alexander Rausch (ÖVP) stattfinden. „Reden kann man über alles. Wir werden uns das im Arbeitskreis, den wir zuletzt leider verschieben mussten, anschauen“, sagt dieser.

In Arbeit sind seit der Brandstiftung in der Mittelschule übrigens auch eine mögliche Videoüberwachung in der Stadt und Kontrollen an neuralgischen Punkten.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.