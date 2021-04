„So richtig wird dies einem bewusst, wenn man aktiv sammelt und sich Müllsack für Müllsack in kürzester Zeit füllen“, kommentiert Ecker den Abfall entlang der Straßen. Insbesondere Einwegflaschen und Getränkedosen würden zuhauf herumliegen. „Neben Straßenzügen habe ich schon ganze Sackerl voll Getränkedosen gefunden“, schüttelt der Hollabrunner den Kopf.

Der gelbe Sack war rasch gut gefüllt, berichtet Georg Ecker von den Hollabrunner Grünen. Usercontent, Die Grünen

Die Plastikflut in der Umwelt sei nicht nur „nicht schön anzuschauen", mahnt Ecker: "Oft landet das Plastik auf den Feldern, wird dort kleingehäckselt und bleibt als Mikro-Plastik in der Umwelt zurück. Am Ende landet es auf unseren Tellern."

Die einzige wirksame Abhilfe gegen diese Müll-Flut sei ein Pfandsystem. Denn Bewusstseinsbildung allein werde seit Jahrzehnten gemacht - und bringt offensichtlich keine Entlastung für die Natur. "Ich fordere daher die ÖVP-dominierte Wirtschaftskammer auf, die Blockade gegen den Plastikpfand endlich zu überdenken“, sagt Ecker. Denn daran scheitere derzeit die Umsetzung eines effektiven Sammelsystems.