Das sei eine durchaus schwierige Situation gewesen. Am Vorplatz roch es nach heißem Asphalt. Die Erzieher aktivierten Heizstrahler. Und auch die Jugendlichen mussten mitanpacken. Es sei eben eine Ausnahmesituation gewesen. Eine Ausnahmesituation, die sich jedoch im positiven Sinne auf die Mitarbeiter und Schüler übertrug. Ein Spruch wurde Programm: „Geht nicht, gibt’s nicht!“

Ob unter Müller, Hasenhündl oder nun Schörg als Studentenheim-Chefs: Stets sei versucht worden, Besonderes zu bieten, schilderte Huber, der trotz bereits sechsjähriger Pensionszeit immer noch mit dem Herz im Studentenheim ist. Alt-Bundespräsident Kirchschläger, Finanzminister Lacina, Austronaut Viehböck und viele Persönlichkeiten mehr gaben sich hier die Klinke in die Hand. Huber bedauert, dass vieles heuer nicht mehr möglich ist. „Es dreht sich alles ums liebe Geld.“

Das hat freilich auch seinen Grund darin, dass die Internatsschülerzahl von 650 auf knapp 300 gesunken ist. Nicht, weil nun in Hollabrunn schlechter gearbeitet werde, sondern weil es für die Jugend heute viel mehr Alternativen gibt.

Hollabrunn als Wiege Akademien

In drei Gesprächsrunden wurde schließlich auf frühere Zeiten zurückgeblickt. So erzählte der heutige KTM-Manager Robert Jonas, wie er einst als HTL-Absolvent den Unterricht verlassen durfte, um einem Baggerfahrer beim Bau einer eigenen Trainingsstrecke am Studentenheim-Gelände anweisen zu dürfen.

Austria-Wien-Direktor Ralf Muhr, früherer Leiter der Frank Stronach Akademie, erinnerte sich an Schüler wie Rubin Okotie, die eine gewisse „Unterrichtsresistenz“ an den Tag legten. Hollabrunn sei jedoch die Wiege aller Akademien gewesen. „Frank Stronach hat mit dieser Idee ins Schwarze getroffen.“ Dabei seien nicht nur Kicker wie David Alaba oder Aleksandar Dragovic hervorgebracht worden, sondern auch erfolgreiche Fußball-Lehrer wie Thomas Janeschitz, Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl oder Stöger-Co Manfred Schmid.

Kurz wurde auch über die ärgerliche Länderspiel-Pleite gegen Bosnien geplaudert. Was er dazu meint, dass Hollabrunn-Absolvent Heinz Lindner das Gegentor auf seine Kappe nahm, wollte Moderator Jürgen Preusser von Muhr wissen. „Das ist der tollen Persönlichkeitsschulung in Hollabrunn geschuldet“, schmunzelte Muhr. Nur eines störte ihn dann doch: die grüne Couch am Podium. „Das ist auf Zeit schon sehr schwierig zu ertragen.“

Bis zu 120 Kicker in Hollabrunn ausgebildet

Die innovative duale Ausbildung sei ganz im Sinne der jungen Leute, meinte der frühere Sektionschef Theo Siegl. So seien auch jene zu erwähnen, die es nicht zum Spitzensportler geschafft, aber trotzdem eine tolle Karriere hingelegt haben. Bemerkenswert sei, dass in Spitzenzeiten bis zu 120 Kicker in Hollabrunn ausgebildet wurden. „Und keiner verliert ein negatives Wort. Auch nicht die, die’s nicht geschafft haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Siegl wünscht sich, dass hier wieder mehr Spitzensportler ausgebildet werden dürfen. Das Hollabrunner Modell sei für viele Sportarten hervorragend geeignet.

Rainer Geier, Geschäftsführer von Laola1.tv, ist ebenfalls ehemaliger Hollabrunner Internatsschüler und war mit Ex-Fußballprofi Jürgen Kauz einer der ersten, der zum Kirchenplatz pendelte, um die HAK zu absolvieren. 170 Mitarbeiter führt er im vor 15 Jahren gegründeten Unternehmen in Wien. „Durch die permanente digitale Transformation sind wir auch schon wieder Dinosaurier.“ Und obwohl Geier nie ein Printprodukt am Markt hatte, sei auch er davon überzeugt, dass es die Kompetenzen des Blattmachens immer brauchen wird.

Absolventen plauderten aus dem Nähkästchen

In einer weiteren Runde plauderten die Absolventen Claudia Artner (Leiterin des Vermessungsamts in Gmünd), Georg Kuttner (der einstige Leichtathlet und Bob-Olympionike blieb dem Haus als Diplomsportlehrer treu), Manfred Lehr (Autohaus-Chef in Horn), Ferdinand Stempfer (der Oberösterreicher gründete in Hollabrunn die Firma SBI) und Wilfried Trollmann (Abteilungsvorstand in der HTL Hollabrunn) aus dem Nähkästchen.

Lehr erinnerte sich daran, dass einst ein Erzieher seine Schlüssel liegenließ, was den Schülern buchstäblich ungeahnte Möglichkeiten eröffnete. Trollmann erzählte, dass ein bereits verstorbener Lehrer die Schüler um 6.45 Uhr durch die Lautsprecher mit Ö1 weckte – was Manipulationsversuche an den Geräten zur Folge hatte.

Eine Erfolgsgeschichte mit vielen Gewinnern

In der abschließenden Polit-Runde gratulierte Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras zur Erfolgsgeschichte, die viele Gewinner mit sich bringe. Die Stadt, die Schulen, den Sport, die Schüler. Den aktuellen Umbruch im Bildungswesen müsse man als Chance begreifen. Die berufsbildenden Schulen sollen parallel zur Lehre gestärkt werden. „Wer in Hollabrunn seine Ausbildung absolviert, dem stehen alle Türen offen“, berichtete Landtagspräsident Karl Wilfing aus eigener Erfahrung.

Bürgermeister Erwin Bernreiter unterstrich die Bedeutung des Studentenheims für die Stadtgemeinde, nicht zuletzt auch als Arbeitgeber. Die vor drei Jahren erfolgte thermische Sanierung des Hauses sei eine besondere Herausforderung gewesen.

„Wir bräuchten mehr als lobende Worte“

„Das Studentenheim ist unsere Lebensgrundlage“, betonte Gabriele Hager-Wiesböck, Leiterin der ebenfalls hier etablierten Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie. Diese verbucht aktuell einen Zustrom wie nie zuvor. „Wir platzen aus allen Nähten und bräuchten mehr als lobende Worte“, appellierte die Direktorin. „Für die Politik ist hier ein großes Betätigungsfeld.“

HTL-Direktor Wolfgang Bodei sprach von einer bestens funktionierenden Symbiose in der Dechant Pfeiferstraße 1-3, ehe Finanz- und Sportstadtrat Kornelius Schneider berichtete, dass das Studentenheim im Jahr 2015 in allen Belangen wirtschaftlich untersucht wurde und es so gelungen sei, die finanzielle Belastung wesentlich zu senken. Ruhekissen sei das aber keines: „Wir sind gefordert, mit den Entwicklungen mitzuhalten.“

Zitiert:

„Das Internat hat mir eine zweite Familie gegeben. Ich bin hier selbstständig geworden.“, Claudia Artner

„Das Haus hat mich seit 1982 nicht mehr losgelassen. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen war nur durch die Unterstützung hier möglich.“, Georg Kuttner

„Es hat mir so gut gefallen, dass ich noch ein Jahr drangehängt habe.“, Manfred Lehr

„Ich will die Zeit nicht missen. Ich habe hier Eigenschaften wie Willensstärke, Mut und Teamfähigkeit vermittelt bekommen. Ich habe mich bei einigen Firmen hochgearbeitet, die alle in Konkurs gegangen sind. Da habe ich mir gedacht: Das kann ich selber auch.“