Gelbes Band für Bäume lässt auf sich warten

Mit der Aktion „Gelbes Band“ werden jene Obstbäume von ihren Eigentümern gekennzeichnet, bei denen es erwünscht oder gestattet ist, das Obst zu ernten. In Hollabrunn haderte Gemeinderat Bernhard Wagner von der Liste Scharinger damit, dass diese Aktion noch nicht in die Tat umgesetzt wurde.

Bedauerlicherweise komme es häufig vor, dass Obst nicht geerntet wird oder geerntet werden kann und deshalb unter den Bäumen verrottet. „Seit über einem Jahr setzen wir uns dafür ein, die Aktion auch in Hollabrunn einzuführen“, will Wagner möglichst viele gelbe Bänder im Gemeindegebiet von Hollabrunn wissen. Immerhin werde die Aktion auch auf Landesebene propagiert und in mehreren Gemeinden umgesetzt.

Die Liste Scharinger habe bereits die gemeindeeigenen Obstbäume erhoben und die notwendigen Banderolen kostenlos bei der Energie- und Umweltberatung NÖ bestellt. „Sie liegen für die Markierung bereit“, berichtet Wagner, doch scheinbar sei der zuständige Gemeinderatsausschuss „nicht wirklich daran interessiert“. „Mit für uns nicht nachvollziehbaren Argumenten wird die Umsetzung seit Monaten verzögert“, ärgert sich Wagner darüber.

Wird hier blockiert? „Gemeinderat Wagner hat im letzten Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft den Auftrag bekommen, noch einige offene Punkte mit der Verwaltung zu klären. Offenbar interessiert ihn das nicht“, kontert die zuständige Ausschuss-Vorsitzende Sabine Fasching von den Grünen und kritisiert die Bürgerliste: „Die Liste Scharinger schreibt immer gerne unausgegorene Anträge, Anfragen und Aussendungen, aber wenn es dann um durchdachte Konzepte und die Umsetzung von konkreten Projekten geht, lässt die Arbeitsmoral stark nach.“

Generell sei zu erwähnen, dass das Obst von Gemeindebäumen ohnehin von allen Bürgern geerntet werden darf – „auch ohne gelbes Band“, betont Stadträtin Fasching. „Die gemeindeeigenen Bäume sind im digitalen Baumkataster verzeichnet.“

As(t)pekte

