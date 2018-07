Die Stadtgemeinde Hollabrunn organisierte auch dieses Jahr einen Bus, um die jungen Wehrpflichtigen aus der Stadt und den umliegenden Orten sicher in die Landeshauptstadt zu bringen.

Einige Burschen nahmen dieses kostenfreie Angebot dankbar in Anspruch und brachen am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zur Kaserne auf. Die Rückreise erfolgte am darauffolgenden Tag zur Mittagszeit. Nach der Rückkehr lud Bürgermeister Erwin Bernreiter die „Gemusterten“ zu einem Mittagessen ins Gasthaus Riepl ein.