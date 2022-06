Gerhard Tschugguel-Tramin: Würdigung für Journalisten-Ausbildung

Werbung

Mehr als 300 Studierende in über 3.000 Kursen hat er durch die Ausbildung in der Katholischen Medienakademie (KMA) begleitet: Gerhard Tschugguel-Tramin aus Hollabrunn wurde bei einem Festakt als "Doyen und Innovator der Journalistenausbildung in Österreich" und als "das Gesicht der Katholischen Medien Akademie in den vergangenen 31 Jahren" gewürdigt. Bereits 1991 hatte die KMA neben einer Print- auch eine Radioausbildung angeboten, seit 2004 gibt es zudem den eigenen Zweig „Videojournalismus“.

Tschugguel-Tramin zeichne sich durch ein hohes christliches Ethos aus, das ihm auch als Generalsekretär immer wichtig gewesen sei, heißt es bei dem Festakt. Leitbegriffe seiner Tätigkeit seien immer Praxis und Betreuung gewesen - für beides stehe die KMA durch ihn bis heute.

Vernetzung als hohes Gut

Besonders wichtig in der Ausbildung sei die Vernetzung durch Kooperationen mit den großen Medienhäusern ebenso wie mit kleinen, regionalen Medien, betonte Tschugguel-Tramin. Und hatte auch eine Botschaft an die Absolventinnen und Absolventen der letzten beiden Jahrgänge: „Ich hoffe, dass Sie für den Beruf brennen, aus einem christlichen Menschenbild heraus ein waches Sensorium für die Menschen und ihre Anliegen und Geschichten entwickeln und dabei stets fähig bleiben zur Selbstkritik und Reflexion.“

Abschließend würdigte auch Kardinal Christoph Schönborn Tschugguel-Tramin und betonte, dass die journalistische Ausbildung auch der Bischofskonferenz ein wichtiges Anliegen sei. Entsprechend habe man die KMA zuletzt auch finanziell auf neue Beine gestellt.

