Hollabrunn Gespräche über Mut, Entscheidungen und Visionen

Bei den ersten "Weinviertler Dialogen", die in Seefeld-Kadolz über die Bühne gingen und von Romana Schuler (Mitte) moderiert wurden, sprachen Barbara Obmann, Andrea Rosenberg (v.l.) und Gerhard Cermak (2.v.r.) darüber, wie sie ihre Herzenswünsche realisieren konnten. Bürgermeister Peter Frühberger (r.) lauschte gespannt. Foto: Sandra Frank

D ie „Weinviertler Dialoge“ gehen in die zweite Runde. In diesem Projekt der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg und der Bildungsregion „wissbegierig“ in Kooperation mit der NÖN berichten Menschen, die ihr Leben und Beruf selbst gestalten bzw. die einfach etwas wagen. Am 1. Juni erzählen drei Personen, die auch in der NÖN vorgestellt werden, in der Hollabrunner „Location 2020“ ihre Geschichten.