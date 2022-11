Goldglänzendes Comeback des HLW-Balls

Wie echtes Gold leuchtete der Ball der heurigen Abschlussklassen der HLW Hollabrunn in die nebelige Nacht hinein, noch heller strahlten nur die künftigen Absolventen. Nach zweijähriger Zwangspause eröffnete die HLW die Hollabrunner Ballsaison 2022/23 unter dem Motto „Golden Prom“ mit einem wahrhaft gelungenen Event.

Der Abend begann fulminant mit einer glänzend choreografierten Polonaise, die viele der stolzen Eltern zu Tränen rührte. Diese wurde heuer übrigens erstmals nicht von einer Tanzschule gestaltet, sondern von Musikprofessor Michael Wirthner selbst choreographiert und professionell von Jugendlichen der Abschlussklassen und ihren stolzen Vätern sowie Freunden umgesetzt.

Das Schulsprecherteam Steffi Dinstl, Stefan Pfeiffer und Louisa Marchart gratulierte Frau „Jetzt-endlich-wirklich“-Direktorin Marion Hofmann zu ihrem ersten Ball. Diese wiederum freute sich, dass sich unter vielen anderen die Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, Vizebürgermeister Kornelius Schneider samt Gattin, die beiden Schulqualitätsmanager Verena Maschek und Gunner Hamann von der Bildungsdirektion NÖ und Alt-Direktor Leopold Mayer samt Begleitung unter die Besucher mischten.

„Die von den Abschlussklassen selbst gestaltete Dekoration fügte sich in den Stadtsaal, als hätte es noch nie ein anderes Ballthema gegeben, und hinterließ bei den über 1.500 Gästen bleibenden Eindruck. Am Buffet und an den Bars zeigten die Schüler, wie man das an unserer Schule Erlernte vergolden kann“, berichtet die Direktorin stolz.

Leichtfüßig und erhebend wie ein „Spaziergang“, was das Wort „Prom“ ursprünglich bedeutet, brachte die Mitternachtseinlage unter begeisternder Mitwirkung der Klassenvorständinnen und Lehrer der Abschlussklassen den Saal zum Rocken. Und alle Anwärterinnen auf die Krone der Ballkönigin holten ihren wohlverdienten Sieg.

Der Jubel ließ die aufreibenden Vorbereitungsarbeiten fast vergessen, dennoch, so Hofmann, solle die großartige Leistung der Ballverantwortlichen und derer Klassenkollegen noch einmal dankend hervorgehoben werden.

Die Professorinnen Cornelia Künstler, Monika Semmelmayer und Nicole Guttenbrunner begleiteten die Jugendlichen als Hauptorganisatorinnen jedenfalls erfolgreich. Es war unübersehbar: Die HLW hat trotz zweijähriger Pause das Feiern nicht verlernt und der Erfolg dieser bis in die Morgenstunden reichenden Ballnacht konnte sich sehen lassen.

Schulbezirk at its best

