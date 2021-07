Mit ausgezeichnetem Erfolg hat Alina Bosnjak ihre Lehrabschlussprüfung als Garten- und Grünflächengestalterin bestanden. Dazu gratulierten das Frauenbildungszentrum „Frauen für Frauen“ in Hollabrunn, das „ABZ*Austria“-Frauenberufszentrum Weinviertel und das AMS Hollabrunn. Das Programm „Punktgenaue Qualifizierung“ habe sich bezahlt gemacht.

In ihrem Fachgebiet erzielte Bosnjak das beste Ergebnis, das es bislang bei einer Lehrabschlussprüfung in diesem Bereich bei der Wirtschaftskammer gab. Dabei erlernte die Weinviertlerin einen „nicht-traditionellen Frauenberuf“, bei dem der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Ihre Ausbildung absolvierte sie über die „Punktgenaue Qualifizierung“ beim Verein Frauen für Frauen, gefördert vom AMS Niederösterreich.

„Will unbedingt wieder Frau ausbilden“

Das Programm bereitet Frauen darauf vor, die außerordentliche Lehrabschlussprüfung in einem „nicht-traditionellen Beruf“ zu absolvieren. So sollen der Fachkräftemangel und die Geschlechtertrennung am Arbeitsmarkt bekämpft werden. Die Teilnehmerinnen erhalten eine kontinuierliche Beratung, die individuell auf alle auftauchenden Anforderungen und Herausforderungen eingeht.

Alina Bosnjak lernte beim Unternehmen „Baumschule Matuschek“ in Großriedenthal. Besitzer Thomas Matuschek ist sehr zufrieden und betont: „Nach dem tollen Erfolg von Frau Bosnjak möchte ich unbedingt wieder eine Frau im Rahmen der ,Punktgenauen Qualifizierung‘ ausbilden.“ Er hat Alina Bosnjak im Anschluss auch gleich in ein Dienstverhältnis übernommen.

Besonders die Corona-Krise war für die Absolventin eine Herausforderung. Als alleinerziehende Mutter musste sie die Betreuung für ihre Tochter immer wieder neu organisieren. Durch die Unterstützung des Betriebs und der Beraterinnen gelang es, alles unter einen Hut zu bringen. „Es ist großartig, wie Frau Bosnjak ihre Ausbildung und ihre Prüfung gemeistert hat“, sagt Claudia Öller vom AMS Hollabrunn.

Um am Programm „Punktgenaue Qualifizierung“ teilnehmen zu können, muss zunächst eine Vorqualifizierung im FiT-Programm des AMS absolviert werden. Das passiert im FiT-Zentrum Weinviertel, wo Frauen für nicht-traditionelle Berufsbereiche begeistert werden. Das FiT-Zentrum Weinviertel wird vom Verein ABZ*austria im Auftrag des AMS betrieben.