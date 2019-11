„Wenn man mit offenen Augen durch die Straßen geht, sieht man erst, wie viele Barrieren sich im Verkehrsbereich auftun“, sagt Grünen-Landtagsabgeordneter Georg Ecker. So würden zahlreiche quer geneigte Gehsteige ein Problem für Fußgänger, Kinderwägen, Rollatoren und Rollstühle darstellen.

„Schutzwege sind in Hollabrunn in vielen Fällen nicht in der Flucht der Gehsteige, sondern versetzt ausgeführt, was zu Umwegen und schlechterer Sichtbarkeit beim Überqueren der Fahrbahn führt“, mahnt Ecker. Dass die meisten Schutzwege auf dem Niveau der Fahrbahn ausgeführt sind, stelle eine unnötige Barriere dar.

Als positives Beispiel führen die Grünen die Kreuzung Brunnthalgasse/Rapfstraße an, wo der Schutzweg auf dem Niveau der Gehwege ausgeführt ist. Generell müsse die Stadtgemeinde bei künftigen Vorhaben jedoch die Anliegen der Fußgänger stärker berücksichtigen, meint Ecker: „Die Gehsteige erinnern zeitweise an eine Achterbahn. Da geht es nicht nur um Menschen mit Behinderungen oder Eltern mit Kinderwägen, sondern um alle Bewohner, denn wir alle sind Fußgänger und erfahren durch schlechte Verkehrsplanung Nachteile.“

Besonders neuralgische Punkte wie Bahnhof, Hauptplatz und Kirchenplatz wollen die Hollabrunner Grünen in Zukunft noch näher beleuchten.

Aus dem Rathaus heißt es auf NÖN-Nachfrage, dass die Stadtgemeinde laufend mit der Umsetzung barrierefreier Maßnahmen im Hollabrunner Straßennetz beschäftigt sei. Bei Neubauten sei es eine Selbstverständlichkeit, Barrierefreiheit umzusetzen. Nicht umsonst sei Hollabrunn für seine Leistungen als „vorbildhafte Gemeinde in Bezug auf Barrierefreiheit“ ausgezeichnet worden. Seit 2013 gibt es einen Leitplan für barrierefreie Wege, der regelmäßig aktualisiert werde.