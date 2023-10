Grüne: Stadt soll Kindergarten-Menüs für ärmere Familie bezahlen

Der zuständige Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger hatte auf die Kritik der Grünen-Gemeinderätin mit der Aussage reagiert, dass man den Kindern genauso gut ein Jausenbrot mitgeben könnte oder - in Anspielung auf den Koalitionspartner der Grünen im Bund - einen günstigen Hamburger. „Das Burger-Video von Bundeskanzler Nehammer aber auch die Aussagen von Stadrat Scharinger zeigen, wie weit entfernt manche Politiker von den Lebensrealitäten sind“, reagiert nun Grünen-Gemeinderat Georg Ecker. Denn weder sei ein Burger ein gesundes, vollwertiges Essen noch würden sich viele Familien es sich tatsächlich auch leisten können. So sei auch die kürzliche Erhöhung der Essensgelder in Hollabrunns Kindergärten ein passender Baustein dieser Politik.

„Gerade Kinder brauchen täglich eine gesunde, warme, vollwertige Mahlzeit“, betont Grünen-Gemeinderätin Izabella Auner. Wenn Kinder jeden Tag im Kindergarten zu Mittag essen, kostet das - fünf Urlaubswochen abgezogen - 1.081 Euro im Jahr; bei zwei Kindern dementsprechend 2.162 Euro, rechnet Auner vor: „Das Essensgeld spiegelt den größten Baustein der Kindergartenkosten wider, wenn Eltern eine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen. Viele Familien zögern daher, ihr Kind nachmittags betreuuen zu lassen, weil sie es sich schlichtweg nicht leisten können.“

Grüne schlagen Armutsgefährdungsschwelle als Grenze vor

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei unter diesen Bedingungen für viele Familien, gerade aber für Alleinerzieher eine Utopie, meinen die Grünen. Sie fordern daher, dass einkommensschwache Familien die Kosten für das tägliche Mittagessen im Kindergarten ersetzt bekommen. Als Grenze denkbar sei etwa die Armutsgefährdungsschwelle, die sich nach der Haushaltsgröße richtet. Zum Beispiel: 2.924 Euro Nettoeinkommen bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern; 1.810 Euro Netteinkommen bei einem Alleinerzieher mit einem Kind.

Dies würde rund 100 Kinder in Hollabrunn betreffen, die Kosten seien dementsprechend überschaubar. Je nach Inanspruchnahme der Leistung wären 50.000 bis 100.000 Euro pro Jahr zu veranschlagen. „Für die Familien wäre es aber eine große Entlastung. Das muss es uns wert sein“, sagt Ecker. Die Antragsstellung müsse jedenfalls niederschwellig, etwa im Rahmen der Bedarfserhebung für Nachmittagsbetreuung, erfolgen.

Die Grünen kündigen an, im nächsten Sozialausschuss einen entsprechenden Antrag einzubringen.