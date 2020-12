„Gerade heuer ist es wichtig, dass wir zu Weihnachten die Wertschöpfung bei uns im Land behalten“, appelliert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, in Niederösterreich einzukaufen. Um diesem Schwerpunkt zusätzlichen Nachdruck zu verleihen, stellt „riz up“, die Gründeragentur des Landes, junge Unternehmen aus allen Bezirken vor. So gab es vergangene Woche eine Videokonferenz mit Hollabrunner Gründern, die mit einer Online-Plattform neue Maßstäbe setzen wollen.

Regionalität wird bei der Kauft-im.shop 24x7 GmbH ( www.kauft-im.shop ) großgeschrieben: Ende Juni 2020 gründete Andreas Spindler in Kooperation mit IT-Unternehmer Alexander Schmidt das Start-up. Als erstes Projekt ging im September 2020 „Hollabrunn kauft im Shop“ online: ein regionaler Onlineshop, der die ganze Vielfalt der Region abdeckt – mit Produkten des täglichen Bedarfs, von regionalen Köstlichkeiten und Gutscheinen für Beauty und Wellness bis hin zu Dienstleistungen und Konzerttickets.

„Wir fügen Dienstleistungen, Tickets und physische Produkte zusammen.“ Andreas Spindler, Gründer

Profitieren können nicht nur die Konsumenten, die mit einem Klick unterschiedliche Produkte bestellen und geliefert bekommen können, sondern auch Dienstleister und Produzenten. Denn alles wird zentral angeboten und alle Waren können österreichweit verschickt werden. Laufend soll dieses „Kauft im Shop“-Konzept durch weitere Gemeinden und Regionen erweitert werden.

Während Schmidt für Webshop und Technik verantwortlich zeichnet, hat Spindler die Geschäftsführung und das Warehousing inne. „Bei anderen Plattformen sind die Produzenten selbst fürs Verschicken verantwortlich. Das ist eine zähe Angelegenheit und unübersichtlich für die Kunden“, erklärt er den zündenden Gedanken: „Eine Sendung, ein Ansprechpartner, nicht Kraut und Rüben.“ Sogar Konzerttickets oder ein Zehnerblock für den Masseur können im selben Warenkorb erworben werden. „Wir fügen Dienstleistungen, Tickets und physische Produkte zusammen“, erläutert Spindler.

Bei „Kauft im Shop“ können Produzenten ihre Waren demnach auf Kommissionsbasis zur Verfügung stellen, einmal pro Monat wird per Lieferantengutschrift bezahlt.

Die Akquirierung potenzieller Lieferanten ist in vollem Gange, während quasi stündlich am Befüllen der Plattform gearbeitet wird. Vom Bezirk Hollabrunn aus wollen die Jungunternehmer ihre Fühler im ganzen Land ausstrecken. Produzenten werden aktuell auch mit einem Lieferbus unterstützt, der die Waren, die auf der Plattform angeboten werden sollen, einsammelt. Zudem gibt es jeden Monat eine regionale Genussbox.

Zahl der Produkte soll weiter wachsen

Aktuell verfügt das Start-up über ein Warenlager in Grund (Bahnhofsiedlung), wo Spindler auch einen Pflanzenversand betreibt, und eines in Gars am Kamp. Im Dezember soll die Zahl der Produkte auf 2.000 anwachsen.

„Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“, wollte Landesrat Danninger von den Gründern wissen. „Dann soll es heißen, NÖ kauft im Shop und wir unterstützen österreichische Firmen“, hofft Spindler. Wichtig sei es jedoch, Schritt für Schritt voranzugehen, denn: „Es soll kein zerzauster Shop sein.“

„Ich sehe enormes Potenzial“, gratulierte Danninger zum Unternehmergeist, sicherte die Unterstützung der Gründeragentur zu und unterstrich: „Die Wertschöpfung im eigenen Land zu halten ist uns ein wichtiges Anliegen. Das kann nur gewährleistet werden, wenn die Konsumenten die Vielfalt der regionalen Wirtschaft auch online finden.“