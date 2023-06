Gut gebrüllt, Capellaner!

Das Musical „König der Löwen“ wird in Hamburg seit 20 Jahren gespielt und knackte im März 2023 die 15-Millionen-Besuchermarke. Doch man muss gar nicht nach Deutschland reisen, um die bekannten Songs des berühmten Disneyfilms in erstklassiger und berührender Qualität zu hören. Es reichte, Sonntagnachmittag das Seminar zu besuchen, wo Alfred Tuzars Chor „Capella Cantabile“ Aufstellung nahm.

Doch bevor „The Lion King“, wie der Titel des Konzertnachmittags lautete, erklang, stand ganz große geistliche Musik auf dem Programm. Begonnen wurde mit „Hosanna to the Son of David“ vom Thomas Weelkes. Danach waren bei Mozarts „Ave Maria“ nur die Stimmen der Damen im Chor zu hören, die alle Blicke auf sich zogen; wegen ihrer gesanglichen Leistungen, aber auch, weil sie bei diesem Konzert ihre roten Schals gegen neue rote Umhänge getauscht hatten. „Locus iste“ von Anton Bruckner war jene vierstimmige Motette, bei der die Sänger vom leisen Piano fast unbemerkt ins laute Forte wechselten.

Und wer sich bei Tuzars Ankündigung der großen geistlichen Musik auf einen langen ersten Konzertteil eingestellt hatte, der wurde von einem sehr kurzweiligen Abschnitt überrascht. „Dann geht’s dahin“, versprach der Chorleiter seinen Gästen vor der Pause.

Kinderchor „Voci Chiare“ freute sich über Gastauftritt beim Konzert

Als die „Capellaner“ die bekannte Melodie von Elton Johns „Circle of Life“ anstimmten, hatten die Zuhörer sofort die Bilder vom kleinen Löwen Simba und seinem Vater Mufasa im Kopf. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, wurde nachgeholfen: Auf eine Leinwand wurden bekannte Szenen aus dem Disneyfilm projiziert, alle gezeichnet von der jungen Künstlerin Anna Moh.

Dass sich Tuzar keine Sorgen um den Sänger-Nachwuchs machen muss, zeigte sich beim Gastauftritt des Kinderchors „Voci Chiare“. Mit „The Lion sleeps tonight“ verbreiteten die Sänger mit ihrer Chorleiterin Bernadette Eliskases-Tuzar nicht nur Stimmung, die zwölf Sänger füllten den Festsaals des Seminars problemlos mit ihren klaren Stimmen. Der Löwe mochte vielleicht schlafen, doch im Konzertsaal tat das sicherlich niemand.

So auch beim bekannten Gute-Laune-Song „Hakuna matata“, bei dem die „großen“ Capellaner miteinstiegen. Das gefühlvolle „Can you feel the love tonight“ durfte bei einem „Lion King“-Konzert natürlich nicht fehlen. Geendet hat der zweite Teil des Konzert aber damit, womit er begonnen hat, mit dem „Circle of Life“.

„Sie werden es nicht bereuen“, sagte Tuzar bei seiner Begrüßung. Und darin waren sich die Zuhörer einig: Niemand bereute es, dieses außergewöhnliche Konzert gehört zu haben. Das zeigte sich in tosendem Applaus, der dem Chor eine imposante Zugabe abrang.

Außergewöhnlich war nicht nur die Leistung der jungen Musiker und ihrer Chorleiter, sondern auch der spontane Auftritt eines besonderen Gasts: Dem bekannten Dirigenten Alexander Rahbari war es ein Anliegen, einige Worte vor dem großen Publikum zu sagen.

Eigentlich hatte er gar nicht vorgehabt, das Konzert zu besuchen. Doch er sei sehr stolz, dass er es getan habe. Er erzählte, wie er als Assistent von Herbert von Karajan das erste Mal nach Österreich kam und dann ganz zufällig einen Auftritt in Hollabrunn hatte. Da stellte er fest, „wie schön es hier ist - und ich habe damals in Paris gewohnt“, erinnert er sich an das Ende der 1970er Jahre.

Für ihn war klar, „wenn ich einmal leidenschaftlich wohnen will, dann hier“. Und so lebt er nun schon seit 30 Jahren im Bezirk. „Ich wusste nicht, was es hier gibt. Aber ich hab‘ bald gewusst, dass es einen Tuzar gibt.“ Und dann war klar, worauf der Dirigent, der auf den Bühnen dieser Welt stand und noch immer steht, hinaus wollte: „Dieser Mann ist ausgezeichnet. Ich kenne niemanden, der mit so wenig Möglichkeiten und Unterstützung so viel bewirkt.“

Es sei traurig, dass jemand wie Alfred Tuzar als Künstler so wenig Unterstützung bekomme. „Geben Sie ihm ein Kammerorchester!“, ist für Rahbari klar, dass der Raschalaer nicht nur einen Chor leiten, sondern wieder ein Kammerorchester zu Höchstleistungen bringen soll. Außerdem erzählte er, warum er sich an der Hollabrunner Bachpromenade stößt: „Einen Bach oder Kanal gibt es doch überall, das sag‘ ich meinen Kindern seit zehn Jahren. Die Bachpromenade könnte eines Tages Tuzar-Promenade heißen!“, wünscht sich Rahbari.

Alfred Tuzar war berührt und dankbar, das Publikum schien Rahbaris Meinung zu teilen, denn erneut setzte tosender Applaus ein. Diese Aufforderung verstanden die Musiker: Vocis und Capellaner sangen gemeinsam „The Lion sleeps tonight“ und „Sie singen mit!“, forderte Tuzar das Publikum auf – und das folgte dieser Anweisung nur zu gern.